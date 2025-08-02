Цунами повредило базу атомных подлодок России — The Telegraph

Опубликовано: 02.08.2025 10:43 , Обновлено: 02.08.2025

Цунами, вызванное мощным землетрясением магнитудой 8,8 у побережья Камчатки, нанесло ущерб базе атомных подлодок Тихоокеанского флота России в Рыбачьем. Об этом написало The Telegraph со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

“Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8 , обрушились на базу Рыбачий на полуострове Камчатка, где размещается большая часть атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России”, —сообщили в издании.

По данным The Telegraph, на снимках, полученных со спутника Umbra Space, видно, что часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, “что может указывать на то, что он оторвался от своих креплений”.

Спутниковый снимок после землетрясения

При этом журналисты подчеркнули, что, судя по всему, в момент удара рядом с судном подводная лодка “не была пришвартована”, а опоры, используемые атомными подводными лодками, рассчитаны на то, чтобы выдерживать сейсмические воздействия.

В свою очередь эксперты заявили, что повреждения, нанесенные судну, “сами по себе не будут иметь большого военного значения”.

К слову, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «сейсмоустойчивость» зданий и функционирующая система оповещения позволили избежать жертв на Камчатке.

Тем не менее, они задались вопросами, нанесло ли цунами какой-либо дополнительный ущерб базе.

[info_b]База “Рыбачий”находится в Авачинской губе в Тихом океане, примерно в 120 километрах к западу от эпицентра землетрясения. Там размещены атомные подводные лодки, включая новейшие суда класса «Борей» и советские «Дельты». Они находятся ближе всего к США, не считая тех, которые находятся на передовом базировании. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в среду у побережья полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8, а само оно спровоцировало цунами: высота волны достигала 4 метров — она срывала с прикола суда и подтопила город Северо-Курильск. Эвакуацию из прибрежной зоны пришлось объявить по всему Тихому океану.

Землетрясение магнитудой 8,8 на Дальнем Востоке вызвало цунами