В Белгородской области РФ объявили контртеррористическую операцию. Что там происходит?

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Опубликовано: 22.05.2023 19:17 , Обновлено: 22.05.2023

Губернатор Белгородской области России Гладков объявил, что в регионе ввели "правовой режим контртеррористической операции", который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

“Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества”, - уточнил российский чиновник.

Вячеслав Гладков также рассказал, что в Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. В остальном, что происходит в Белгородской области, власти подробно не сообщают.

Тем временем, российское государственное агенство ТАСС сообщило о проведении в области “специальной операции” и пропаже сотовой связи. А в ГУР Украины сообщили, что россияне начали срочную эвакуацию хранилища ядерных боеприпасов в Белгородской области.

Российские тг-каналы сообщают о большом количестве “уничтоженных” вторгнувшихся на Белгородчину россиян, поддерживающих Украину. Но доказательств не приводят.

“Бои с диверсантами идут в населенных пунктах Козинка и Глотово. При этом, в Глотово перестрелка идет и в жилом массиве. Местные жители прячутся в подвалах зданий. Света и воды в населенных пунктах нет. Из-за интенсивной стрельбы эвакуировать жителей пока нельзя”, - сообщил тг-канал База.

Большая часть населения покинула территорию Грайворонского округа, сообщил губернатор и добавил о восьми раненых местных жителях.

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А диверсанты из “Русского Добровольческого Корпуса” и “Свободы России” продолжают публиковать видео с занятой территории РФ в Белгородской области под песни Егора Летова.

В украинской разведке же ранее заявили, что на территории России создаётся «полоса безопасности» для защиты украинцев. В офисе президента отметили, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.

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