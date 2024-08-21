"Не перестает ныть о своих проблемах" - Обама обвинил 78-летнего Трампа в "странной одержимости"

Опубликовано: 21.08.2024 14:22 , Обновлено: 21.08.2024

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама выступили с резкой критикой Демократической партии на ее съезде в Чикаго 20 августа. При этом Обама призвал американцев поддержать вице-президента Камалу Харрис в ее противостоянии с экс-главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом на предстоящей электоральной гонке. К слову, его Обама обвинил в "странной одержимости" и сравнил с соседом, который "просто раздражает".

«Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис», - передало слова Обамы агентство Reuters.

Он также обрушился с критикой на Трампа и похвалил президента Байдена, который в период руководства Обамы был вице-президентом. «Нам не нужны еще четыре года шумихи, неуклюжести и хаоса. Мы уже видели этот фильм раньше, и все мы знаем, что продолжение обычно бывает хуже», - заявил Обама, очевидно, имея в виду период президентства Трампа.

А вот что он сказал о руководстве Байдена: «История запомнит Джо Байдена как президента, который защищал демократию в момент большой опасности. Я горжусь тем, что называю его своим президентом, но еще более горжусь тем, что называю его своим другом».

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К слову, критически о Трампе высказалась и Мишель Обама: «Его ограниченный и узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу со стороны двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые к тому же были чернокожими». Как указало Reuters, Трамп начал свою политическую карьеру с расистских нападок на гражданство Обамы и сейчас повторяет это в отношении Харрис.

Как передал Bild, Барак Обама назвал Трампа «78-летним миллиардером, который не перестает ныть о своих проблемах» и ввергнет страну в «хаос и беспорядки». «Трамп похож на соседа, который оставляет свой садовый пылесос включенным 24 часа в сутки: просто раздражает», — заявил экс-президент.

Также он сказал, что республиканец «странно одержим размером толпы». Произнося эти слова, Обама сделал жест руками, который часто показывает Дональд Трамп.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Трамп во время своей кампании в штате Пенсильвания раскритиковал внешность Харрис. «Я намного красивее ее. Я гораздо красивее Камалы», - сказал экс-президент США.

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