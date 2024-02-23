«Не можем терпеть» - Пашинян заявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ

Опубликовано: 23.02.2024 09:43 , Обновлено: 23.02.2024

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время заморожено. Об этом заявил премьер-министр Никола Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24.

Отвечая на вопрос о возможном выходе страны из организации, “в которой доминирует Россия”, Пашинян заявил, что в отношении Еревана Договор о коллективной безопасности не выполнялся, в частности, в 2021 и 2022 годах, когда проходили столкновения на границе Армении и Азербайджана.

Тем не менее, вопрос о закрытии российской военной базы на севере Армении в Гюмри, где по договору 1995 года развернута 102-я военная база (срок действия договора истекает лишь в 2044 году), по словам Пашиняна, сейчас не идёт.

Кроме того, в интервью французскому изданию премьер Армении выразил возмущение по поводу ситуации с россиянином Дмитрием Сетраковым, которого российская военная полиция задержала на территории Армении, обвинив в дезертирстве, и поместила под арест на военной базе в Гюмри.

Комментируя этот инцидент, премьер-министр подчеркнул, что Армения “не может терпеть незаконные действия” со стороны российских военных на своей территории. Пашинян предупредил о возможных “последствиях”, если требования Еревана останутся без ответа.

Напомним, в мае прошлого года Никола Пашинян уже заявлял о возможном выходе страны из ОДКБ. По его словам, это может произойти, как только Армения решит, что организация “недееспособна”.

Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ

В ноябре прошлого года Пашинян не участвовал в саммите ОДКБ в Минске. Тогда его пресс-служба “выразила надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием”.

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