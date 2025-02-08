Литва, Латвия и Эстония отключились от общей энергосистемы с Беларусью и Россией

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Опубликовано: 08.02.2025 11:20 , Обновлено: 08.02.2025

Литва, Латвия и Эстония утром 8 февраля официально вышли из единого энергетического кольца с Беларусью и Россией. Об этом объявило Министерство энергетики России, сообщив, что с сегодняшнего дня энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. Разобрались, что отключение стран Балтии от BRELL означает для Беларуси.

Подготовка к отключению Литвы, Латвии и Эстонии от BRELL (общее кольцо электросетей Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы) шла на протяжении более десяти лет. До недавних пор Беларусь и Литву связывали 11 линий электропередачи, но в течение последних двух лет их постепенно, одну за одной отключали и, как сообщил накануне министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в эфире телеканала LRT, до сегодняшнего утра в рабочем состоянии оставалась лишь одна линия.

Министр энергетики рассказал, как будет происходить фактическое отключение оставшихся линий.

“В субботу в 6 утра начнется отключение, начиная с Литвы. Сначала отключаются линии в Калининградскую область России, затем линия от Игналины в Беларусь, затем отключается Латвия, отключается Эстония. Планируется, что примерно до 9 утра все линии, соединяющие страны Балтии с Россией и Беларусью, будут полностью отключены”, - рассказал Вайчюнас.

Цены на электричество в Литве и Латвии взлетят?

По его словам, накануне отключения в Литве задействовали дополнительные генерирующие мощности, что не допустить дефицита энергии в переходный период, пока страны, вышедшие из BRELL, не подключатся к общеевропейской энергосистеме. Министр также пообещал, что к существенному росту цен этот шаг не приведёт, а для среднестатистического литовца подорожание электричества за год будет равноценно стоимости “одной-двух чашек кофе в кафе”.

Уже в 8:00 российское энергетическое ведомство сообщило о переходе энергосистемы Калининградской области, куда до сих пор электроэнергия поступала через Литву, на автономный режим. В ведомстве подчеркнули, что энергетическую систему региона заблаговременно подготовили к этому, начав испытания 5 лет назад.

“Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан”, - отчитались в российском Минэнерго.

Что выход Литвы и Латвии из BRELL означает для Беларуси?

[obnovleno_b]В белорусском Министерстве энергетики 8 февраля также прокомментировали отключение соседних стран от единого энергетического кольца. Там заверили, что энергосистема Республики “продолжает стабильную и надежную работу”, а все потребители страны “надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объемах”.

“8 февраля в 10:09 отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Беларуси и России. Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства”, - отчитались в ведомстве.[/obnovleno_b]

Ранее в этом году глава ведомства Алексей Кушнаренко заявил, что этот шаг не окажет никакого влияния на “надёжное обеспечение” белорусов тепловой и электрической энергией. По мнению министра, решение властей Литвы и Латвии имеет “исключительно политический характер”.

“Учитывая намерения стран Балтии в белорусской энергосистеме своевременно были проработаны вопросы перспективных режимов и реализован план мероприятий по сохранению стабильной работы электрических сетей энергосистемы Беларуси”, - заявил 20 января этого года Кушнаренко.

В свою очередь вице-премьер Виктор Каранкевич также заявлял, что энергосистема Беларуси после отключения стран Балтии от BRELL “продолжит обеспечивать стабильную и надежную работу в синхронизации с российской”.