«Энергичный и современный» - В МИД Беларуси назначили нового пресс-секретаря

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 02.04.2025 09:07 , Обновлено: 02.04.2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси сменили пресс-секретаря. Такая информация 2 апреля появилась в неофициальном Telegram-канале белорусского внешнеполитического ведомства.

“Новая информационная метла в МИД. Ходят слухи, что уже сегодня Министерство иностранных дел заговорит новым голосом. Голос слышали. Одобряем. Надеемся, название канала менять не придется. Договоримся или нет?” - написалиавторы канала “Глас МИДа”.

На смену Анатолию Глазу, которого в начале этого года отправили руководить дипломатической миссией в Турции, пришёл Руслан Варанков, который последние три года занимал пост генерального консула Беларуси во вьетнамском Хошимине.

“Молодой, энергичный, современный”, - такую характеристику дали новому пресс-секретарю МИДа авторы Telegram-канала.

[info_b]Варанков является карьерным дипломатом: на дипломатическую службу Беларуси он поступил в 2008 году. С тех пор в разное время работал советником и юрисконсультом в Постоянном представительстве Беларуси при ООН в Нью-Йорке, занимал различные должности в главном договорно-правовом управлении, главном консульском управлении МИД Беларуси и Посольстве Беларуси в США, занимал должность замначальника управления Азии, Австралии и Океании МИД Беларусь, осуществляя координацию всего комплекса отношений с этими регионами. [/info_b]