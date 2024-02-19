Навальная пообещала продолжить дело умершего мужа

Опубликовано: 19.02.2024 15:20 , Обновлено: 19.02.2024

Юлия Навальная, жена скончавшегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, обвинила президента России Владимира Путина в причастности к смерти ее мужа и поклялась продолжать его дело.

“Никто не защитит нас, кроме нас самих”, - заявила она в опубликованном 19 февраля видеообращении.

Юлия Навальная дословно обвинила Путина в причастности к смерти ее мужа: “Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа, Алексея Навального”.

Мать и адвокат Алексея Навального собщили, что не могут найти его тело

В Кремле в понедельник отвергли причастность к смерти находящегося в тюрьме Алексея Навального. Дмитрий Песков назвал “хамством” заявления европейских лидеров, которые на протяжении последних дней выступили с обвинениями в адрес властей РФ.

Представитель Кремля заявил, что “не было ни заявления врачей, ни информации от судебно-медицинских экспертов, ни окончательной информации от Федеральной службы исполнения наказаний, ни информации о причинах смерти”.

Тем временем, мать Алексея Навального не смогла увидеть тело умершего сына. Ее отказались пустить в морг, заявив, что следственные мероприятия все ещё продолжаются, а причина его смерти пока неизвестна. В ответ соратники умершего оппозиционера обвинили власти в затягивании процесса.

О смерти находившегося в заключении российского оппозиционного политика сообщили в пятницу, 16 февраля, российские СМИ.

В российский тюрьме внезапно умер Навальный