ОБСЕ отказалась следить за выборами президента Литвы. Причём тут Беларусь?

Опубликовано: 08.05.2024 12:50 , Обновлено: 08.05.2024

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе решила не наблюдать за президентскими выборами в Литве. Причиной стало то, что Вильнюс отказался впускать в страну делегатов из Беларуси и России.

Об этом ОБСЕ объявила ещё 23 апреля. В заявлении говорилось, что приглашение на выборы представителей других государств является показателем диалога, на которых и основана организация. Прямое отстранение других стран-участников ОБСЕ от наблюдения за национальными выборами “противоречит правилам”, передало литовское издание LRT.

“Литва, в соответствии со своими международными обязательствами, пригласила страны-участницы ОБСЕ наблюдать за выборами в Литве в этом году, за исключением России и поддерживающей её Беларуси”, — прокомментировали в правительстве.

Также там заявили, что Россия и Беларусь вмешиваются во внутренние дела Литвы, и приглашение их представителей наблюдать за голосованием было бы “насмешкой над демократией”.

[info_b]Голосование на президентских выборах в Литве состоится в это воскресенье, 12 мая. Досрочное голосование началось во вторник. За пост президента сразятся восемь кандидатов: баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, представитель от Партии свободы Дайнюс Жалимас, бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, врач Эдуардас Вайткус, адвокат Игнас Вегеле и депутат Ремигиюс Жемайтайтис.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Следственном комитете Беларуси рассказали подробности трёх уголовных дел, возбуждённых против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии, из-за нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с Беларусью. По данным ведомства, в действиях должностных лиц соседних государств следователи усмотрели признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Убийство, пропаганда войны и не только. СК Беларуси возбудил дела по 5 статьям против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии