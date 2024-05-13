Литовцы не смогли определиться с выбором президента. Когда второй тур?

Опубликовано: 13.05.2024 09:31 , Обновлено: 13.05.2024

Литовцы не смогли определиться с выбором главы государства - в первом туре президентских выборов, который завершился в воскресенье, 12 мая, ни одному из восьми кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей, необходимые для победы. Таким образом, Центральной избирательной комиссии Литвы пришлось объявить второй тур голосования.

Во втором туре президентских выборов, который должен состояться через две недели, 26 мая, встретятся действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Они же боролись за президентское кресло на прошлых выборах, пять лет назад.

Впрочем, как отметил литовский портал Lrt.lt, в 2019 году силы соперников были более равными - тогда оба кандидата набрали примерно по 31% голосов в первом туре, сейчас же разрыв между кандидатами, занявшими первое и второе место по итого первого тура, гораздо существеннее.

Так, после подсчета голосов всех избирателей, принявших участие в выборах, действующий президент набрал 44,19% голосов, а Шимоните - 19,78%. Отставание остальных кандидатов от лидера ещё существеннее - из президентской гонки они выбывают.

Сама Шимоните, комментируя результаты первого тура, заявила, что своей основной цели на этих выборах уже достигла.

“Мне удалось добиться того, чтобы людям, которые голосуют за Западную Литву, где нет места теориям заговора, гомофобии и всяким другим вещам, которые нас не украшают, вещам, которые не украшают нашу жизнь, вещам, которые не соответствуют принципам либеральной демократии, действительно было за что голосовать во втором туре”, - заявила политик.

В свою очередь Науседа оценил полученный в первом туре результат как “хороший” и пообещал бороться за голос каждого литовца во втором туре.

Итоговая явка избирателей на президентских выборах, по данным местных СМИ, составила 59,4%, с учётом досрочного голосования (в основной день выборов — 47,8%). Это более высокий показатель, чем на предыдущих выборах - тогда на избирательные участки пришли 56,45% литовцев, имеющих право голоса.

Одновременно с президентскими выборами в Литве проходит обязательный референдум о расширении двойного гражданства. Литовские власти предложили своим гражданам изменить действующую Конституцию, исключив из нее положение, препятствующее гражданам страны приобретать второе гражданство.

Результаты референдума официально будут объявлены позднее. Согласно предварительным результатам, озвученным после подсчета бюллетеней на 1629 из 1895 избирательных участков, большинство поддержало идею сохранения литовского гражданства для тех, кто принял гражданство другой страны – за проголосовало 71,63%, против изменения Конституции выступило 26,18%.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе решила не наблюдать за президентскими выборами в Литве. Причиной стало то, что Вильнюс отказался впускать в страну делегатов из Беларуси и России.

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