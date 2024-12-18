НАТО взяло на себя функции координатора военной помощи Украине вместо США

Опубликовано: 18.12.2024 09:00 , Обновлено: 18.12.2024

Организация Североатлантического договора (НАТО) взяла на себя обязанности по координации западной военной помощи Украине, заменив на этом посту США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщил неназванных источник агентства Reuters. По его словам, этот шаг рассматривается как попытка защитить механизм поддержки Киева от "скептически настроенного к НАТО избранного американского президента".

По информации Reuters, западные дипломаты признают, что передача полномочий от США к НАТО может иметь “ограниченный эффект” и при Трампе США “могут нанести Украине серьёзный удар”, сократив её поддержку, поскольку Америка остаётся доминирующей державой Североатлантического альянса. Именно эта страна поставляет большую часть западного вооружения Киеву.

Трамп, который вступит в должность в январе, неоднократно заявлял, что хочет максимально быстро закончить войну в Украине. Впрочем, какие именно шаги для этого он намерен предпринять, американский политик так ни разу и не озвучил. При этом он регулярно выступает с критикой администрации Джо Байдена за текущие масштабы финансовой и военной помощи Украине.

Ранее координацией военной помощи Киеву занималась группа “Рамштайн”, возглавляемая Вашингтоном. Её штаб-квартирой была одноименная авиабаза ВВС США в Германии. Теперь, по данным Reuters, который сослался на неназванный источник, знакомый с ситуацией, этим занимается другая миссия, получившей название NSATU (в переводе с английского - “Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины”). Штаб-квартирой миссии стала американская военная база в немецком городе Висбаден, которая, по словам источника, уже “полностью работоспособна”.

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“Работа NSATU направлена ​​на то, чтобы поставить Украину в положение силы, что позволит НАТО обеспечить безопасность и процветание миллиарда человек как в Европе, так и в Северной Америке”, - заявил на днях генерал армии США Кристофер Г. Каволи, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

Сообщается, что общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в штаб-квартире Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal (WSJ) раскрыло подробности неформальных переговоров в Париже новоизбранного президента США Дональда Трампа со своими коллегами из Украины и Франции. По информации издания, Трамп озвучил свою позицию по урегулированию военного конфликта в Украине, в том числе, предложил ЕС послать своих миротворцев в Украину.

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