"Нужно сделать это быстро" - Зеленский согласился не воевать за территории с Россией в обмен на вступление Украины в НАТО

Опубликовано: 30.11.2024 10:46 , Обновлено: 30.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Sky News Стюарту Рэмси заявил о готовности завершить «горячую фазу войны» в обмен на вступление страны в НАТО. По его словам, это позволит позже договориться о возвращении подконтрольной России части украинской территории "дипломатическим путем".

В интервью корреспондент Стюарт Рамзи попросил Зелинского прокомментировать сообщения в СМИ о том, что одним из планов Дональда Трампа по прекращению войны может стать уступка Киевом взятых Москвой территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

Как пишет Sky News, украинский президент заявил, что для прекращения «горячей фазы войны» необходимо предложить членство в НАТО “неоккупированным частям страны”, при условии, что само приглашение в альянс “будет сделано для Украины в ее международно признанных границах”.

В Sky News отметили, что “по-видимому, он согласился с тем, что оккупированные восточные районы страны на данный момент не будут подпадать под такую ​​сделку”.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть [оккупированные территории] дипломатическим путем, — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, прекращение огня необходимо, чтобы «гарантировать, что [президент России Владимир] Путин не вернется» и не захватит еще больше украинской территории.

Позже пресс-служба президента Украины распространила слова Владимира Зеленского в интервью Sky News на украинском языке. Как пишет BBC, из них следует, что он говорит, что приглашение в НАТО должно распространяться на всю признанную территорию Украины, но защита НАТО — только на фактически подконтрольную Киеву:

“Приглашение надо делать Украине в ее международно признанных границах, вы не можете давать только части. Почему? Потому что вы признаете, что только часть Украины есть Украина, а те — это Россия. Поэтому я сказал, юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И тут нельзя ошибаться в этом. Но, если мы хотим остановить горячую стадию войны, надо взять под зонтик […] НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем”.

Ранее Telegraf.news писал, что агентство Reuters со ссылкой на источник в Генеральном штабе Украины написало, что ВСУ потеряли более 40% захваченной территории в Курской области РФ. Причиной этому, по информации источника, стало усиление российских контратак.

В Генштабе Украины признали потерю больше 40% оккупированной территории в Курской области РФ