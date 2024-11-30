"Нужно сделать это быстро" - Зеленский согласился не воевать за территории с Россией в обмен на вступление Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспонденту Sky News Стюарту Рэмси заявил о готовности завершить «горячую фазу войны» в обмен на вступление страны в НАТО. По его словам, это позволит позже договориться о возвращении подконтрольной России части украинской территории "дипломатическим путем".
В интервью корреспондент Стюарт Рамзи попросил Зелинского прокомментировать сообщения в СМИ о том, что одним из планов Дональда Трампа по прекращению войны может стать уступка Киевом взятых Москвой территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.
Как пишет Sky News, украинский президент заявил, что для прекращения «горячей фазы войны» необходимо предложить членство в НАТО “неоккупированным частям страны”, при условии, что само приглашение в альянс “будет сделано для Украины в ее международно признанных границах”.
В Sky News отметили, что “по-видимому, он согласился с тем, что оккупированные восточные районы страны на данный момент не будут подпадать под такую сделку”.
«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть [оккупированные территории] дипломатическим путем, — сказал Зеленский.
По словам украинского президента, прекращение огня необходимо, чтобы «гарантировать, что [президент России Владимир] Путин не вернется» и не захватит еще больше украинской территории.
Позже пресс-служба президента Украины распространила слова Владимира Зеленского в интервью Sky News на украинском языке. Как пишет BBC, из них следует, что он говорит, что приглашение в НАТО должно распространяться на всю признанную территорию Украины, но защита НАТО — только на фактически подконтрольную Киеву:
“Приглашение надо делать Украине в ее международно признанных границах, вы не можете давать только части. Почему? Потому что вы признаете, что только часть Украины есть Украина, а те — это Россия. Поэтому я сказал, юридически мы не имеем права признавать оккупированные территории территориями России. И тут нельзя ошибаться в этом. Но, если мы хотим остановить горячую стадию войны, надо взять под зонтик […] НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем”.
Ранее Telegraf.news писал, что агентство Reuters со ссылкой на источник в Генеральном штабе Украины написало, что ВСУ потеряли более 40% захваченной территории в Курской области РФ. Причиной этому, по информации источника, стало усиление российских контратак.
В Генштабе Украины признали потерю больше 40% оккупированной территории в Курской области РФ