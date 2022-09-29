НАТО вступит в войну с Россией в случае ядерного удара по Украине - Глава МИД Польши Рау

Опубликовано: 29.09.2022 12:51 , Обновлено: 29.09.2022

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM 29 сентября заявил, что НАТО может нанести неядерный удар по России. Но только в случае ядерного удара РФ по Украине.

“До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины”, - заявил он.

Ещё раньше, польский министр в интервью NBC News Рау заявил, что страны Запада устроят “разрушительный ответ” НАТО в случае применения Россией ядерного оружия, что означало бы начало войны с РФ.

“Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Америка и ее союзники будут действовать “решительно”, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине, официально заявил в воскресенье, 25 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. А неофициально западная пресса пишет о планах армий НАТО атаковать российские войска в случае ядерного удара по Украине.

«Сообщили Кремлю» — Пентагон разработал план удара по российским войсками в ответ на ядерный удар по Украине

В то же время, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил 26 сентября о том, что Запад никак не ответит на применение ядерного оружия Россией в Украине. Но для начала рассказал о “фонтанах диарейной демагогии”.

Экс-президент России пообещал, что Запад стерпит ядерный удар РФ по Украине