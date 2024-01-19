НАТО объявило крупнейшие за 35 лет учения на границах с Беларусью. Что будут делать 90 тысяч военных?

Опубликовано: 19.01.2024 09:35 , Обновлено: 19.01.2024

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе, сообщило агентство Reuters: «В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих и продлятся они до мая». В последний раз Североатлантический альянс проводил учения такого масштаба больше трех десятков лет назад. Как их назвали в МИД России?

Информацию об учениях озвучил главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи на пресс-конференции в Брюсселе.

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки», – сказал Каволи.

И добавил, что в учениях примут участие военнослужащие из Швеции – страны, которая пока не вступила в альянс.

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Во время учений альянс отработает реагирование на возможное нападение России на восточный фланг, об этом рассказал глава военного комитета НАТО Роб Бауер. Газета Financial Times ранее отмечала, что они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, и назвала запланированные учения «крупнейшими со времен холодной войны».

[info_b]В последний раз Североатлантический альянс НАТО проводил учения такого масштаба в 1988 году, тогда в них участвовали 125 тысяч военнослужащих.[/info_b]

В МИД России называли эти учения «тренировкой нападения на Россию».

Ранее Телеграф писал, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Альянс решили подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией. Такой вывод можно сделать из слов адмирала, который заявил, что «планы обороны, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, включают, среди прочего, защиту Сувалкского перешейка, или как его ещё называют ”Брестских ворот”, от возможного российского нападения».

НАТО решило подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией — Адмирал Бауэр