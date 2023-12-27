Один Дед Мороз, а сколько снайперов? В НАТО предложили непростую головоломку

📷 Фото

Опубликовано: 27.12.2023 13:26 , Обновлено: 27.12.2023

НАТО опубликовала в своих соцсетях картинку, на которой предложила найти в снежном лесу снайперов (Дед Мороз не считается). Проверьте, насколько вы внимательны и сможете ли справиться с заданием.

Как рассказали в официальном телеграм-канале «НАТО по-русски», на самом деле на картинке за деревом спрятался Йоулупукки, финский Дед Мороз.

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Йоулупукки (Joulupukki) – главный герой финских зимних праздников. Название происходит от традиции ряжения в костюм и маску козла, а также фигурки соломенного козла, которые сопровождает рождественские праздники в скандинавских странах.

Сейчас Йоулупукки выглядит как привычный всем Санта Клаус или Дед Мороз с белой бородой, в красной шубе и шапке, хоть и сохраняет некоторые национальные особенности. Но ещё в XIX веке его изображали в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками.

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“Йоулупукки нашел наших финских солдат. Но ему так понравилось их искать, что он решил тоже от вас спрятаться! Его-то найти нетрудно, а вот сколько снайперов вы видите на фото?”, — спросили в тг-канале.

Там предложили несколько вариантов — три, четыре, пять или тридцать семь. Попробуйте угадать и вы.

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Отметим, что увидеть некоторых достаточно трудно — маскировка у солдат на высшем уровне.

Правильный ответ

Мы уверены, что как минимум двоих вы точно увидели. Но их все-таки немного больше.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть правильный ответ, нажмите здесь.”]

На самом деле их 4! В тг-канале НАТО показали видео, как снайперы выходят из укрытия. Вы можете посмотреть его ниже.

А это снайперы после того, как встали из укрытия.

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А вот и обещанное видео.

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К слову, такие головоломки являются отличным способом тренировки мозга. Они помогают развивать внимание, концентрацию, логическое и образное мышление.

В процессе решения таких головоломок, мозг активно включается в поиск скрытых объектов или деталей на картинке. Это требует от нас умения фокусироваться на деталях, анализировать информацию и применять логические рассуждения для нахождения ответа.

Ранее Телеграф опубликовал картинку, на которой нужно добавить всего одну линию, чтобы получился правильный ответ.

Эта хитрая задача поставила в тупик многих. Добавьте только 1 линию для правильного ответа