NASA показало, как Украина выглядела без света по сравнению с Россией

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Опубликовано: 19.12.2022 08:53 , Обновлено: 19.12.2022

Космическое агентство NASA обновило спутниковую карту земного шара по состоянию на 17 декабря. На кадрах видно, как выглядит Украина после масштабных отключений света из-за ракетных ударов России.

Заметно, что на территории Украины на следующий день после ракетной атаки очень мало огней. По сравнению с сияющими светом Россией, Беларусью и со всей Европой.

Особенно видно, как сверкает Москва. В Украине тем временем видны лишь маленькие точки света.

Кстати, ранее NASA публиковало спутниковые снимки в конце ноября. И, если сравнивать, тогда ярких точек на территории Украины было заметно больше.

Напомним, что 16 декабря по всей Украине прогремели взрывы. По информации местных властей, Россия запустила около 60 ракет. Там также утверждают, что прилеты были по критической инфраструктуре.

После этого государственная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в стране и режим системной аварии.