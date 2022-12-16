Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию из-за масштабных обстрелов

Опубликовано: 16.12.2022 14:08 , Обновлено: 16.12.2022

Государственная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» днем 16 декабря объявила чрезвычайную ситуацию в стране.

«В результате ракетных обстрелов со стороны России произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии», — сообщили там.

Украинская энергетическая компания ДТЭК ранее заявила, что в Киеве будут введены аварийные отключения электроэнергии.

По информации властей Украины, по всей стране 16 декабря происходит аварийное отключение электроэнергии после того, как российские ракеты поразили энергетические объекты в нескольких регионах.

Однако там не уточнили, какие именно объекты пострадали.

Напомним, что 16 декабря по всей Украине прогремели взрывы. По информации местных властей, Россия запустила около 60 ракет. Там также утверждают, что прилеты были по критической инфраструктуре.