NASA показала, как выглядела Украина без света по сравнению с РФ и Беларусью

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Опубликовано: 25.11.2022 10:19 , Обновлено: 04.07.2024

Сервис NASA WorldView опубликовал снимки из космоса во время отключения в Украине света после массированного ракетного удара России 23 ноября. Можно увидеть, насколько там было темно по сравнению с Беларусью, РФ и другими странами в ночь на 24 ноября.

На фотографиях видно, что почти вся Украина осталась без света, особенно восток. Светится Киев и несколько городов в западной Украине.

А вот как освещена Украина по сравнению с Россией.

Напомним, в среду, 23 ноября, во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. А представители властей сообщили о множестве российских ракет, летящих с юга и востока.

Позднее стали приходить сообщения о взрывах. Так, после удара в Киеве у некоторых жителей столицы Украины на левом берегу пропала вода и начались перебои с электричеством.

Россия нанесла новые ракетные удары по городам Украины

Позже стало известно, что Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Через время стало известно, что в аварийный режим перевели еще две АЭС, которые находятся недалеко от границы с Беларусью.

Две украинские АЭС недалеко от Беларуси вошли в аварийный режим