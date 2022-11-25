NASA показала, как выглядела Украина без света по сравнению с РФ и Беларусью
Сервис NASA WorldView опубликовал снимки из космоса во время отключения в Украине света после массированного ракетного удара России 23 ноября. Можно увидеть, насколько там было темно по сравнению с Беларусью, РФ и другими странами в ночь на 24 ноября.
На фотографиях видно, что почти вся Украина осталась без света, особенно восток. Светится Киев и несколько городов в западной Украине.
А вот как освещена Украина по сравнению с Россией.
Напомним, в среду, 23 ноября, во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. А представители властей сообщили о множестве российских ракет, летящих с юга и востока.
Позднее стали приходить сообщения о взрывах. Так, после удара в Киеве у некоторых жителей столицы Украины на левом берегу пропала вода и начались перебои с электричеством.
Россия нанесла новые ракетные удары по городам Украины
Позже стало известно, что Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Через время стало известно, что в аварийный режим перевели еще две АЭС, которые находятся недалеко от границы с Беларусью.
Две украинские АЭС недалеко от Беларуси вошли в аварийный режим