Медведев предложил давать премию за каждого "убитого и сожжённого натовца"

Опубликовано: 05.04.2024 12:06 , Обновлено: 04.07.2024

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих соцсетях предложил не брать в плен натовцев, если они будут воевать в Украине, и давать за каждого убитого максимальную премию.

По словам Медведева, в НАТО заявили о том, что пока не планируют вводить войска на территорию Украины. Однако отдельные формирования могут зайти в район Львова и Киева для “разгрузки украинской армии” и выполнения”хозяйственных и организационных функций”.

“Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков!”, — прокомментировал российский политик, объясняя, что военнослужащие стран НАТО, если войдут в Украину, станут полноправными врагами России. Кроме того, Медведев назвал военных альянса “карателям типа гитлеровского СС”.

Он добавил, что в отношении этих “закордонных гнид” может действовать только одно правило: “В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию”.

Также Медведев призвал не отдавать зарубежным семьям трупы погибших в Украине. “Пусть страдают родственники на чужбине”, — подытожил в своём заявлении зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News в нескольких километрах от линии фронта, сидя на фоне стены разрушенного дома. Разговор получился долгим, но главный посыл оказался таким: война в Украине важна для всех, в том числе для американцев. Зеленский объяснил, почему. А также высказал свое мнение о недавнем интервью Путина Карлсону.

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