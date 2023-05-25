Гиркин объявил о начале "смуты" в России

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.05.2023 09:06 , Обновлено: 25.05.2023

Бывший офицер ФСБ и "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (по кличке "Стрелков") заявил, что в России уже началась "смута". Так он отреагировал на заявления главы ЧВК"Вагнер" о том, что Россия "обос..лась" в Украине.

“На Пригожина “решили поставить”. И я даже догадываюсь кто. Ну, что сказать по этому поводу - кретины. Он вас же и сожрёт первыми, если вам “повезёт” его протащить к власти. Все “обязательства” для человека без чести и совести - пустой звук после того, как они перестанут быть ему необходимы”, - заявил Игорь Гиркин.

“И, да, - Смута уже началась. Если кто-то еще не понял”, - сделал вывод российский военкор.

“Обос..лись и отошли”

Ранее Евгений Пригожин заявил, что Россия полностью провалила вторжение в Украину. Он признал массовые убийства российскими военными украинцев и их отступление из Украины.

“Прошлись по-хамски по всей территории сапогами в поисках нацистов. Пока искали нацистов, ноколбасили всех, кого можно. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обос..лись и отошли. Потом в Херсон — обос..лись и отошли. После этого или до этого — Изюм, Лиман. И как-то у нас все не складывается”, - заявил Евгений Пригожин.

Некоторые в России посчитали такие заявления Евгения Пригожина программной речью претендента на пост президента РФ.