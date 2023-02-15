Над Киевом заметили НЛО

📷 Фото

Опубликовано: 15.02.2023 08:28 , Обновлено: 16.09.2024

В небе над Киевом ночью 15 февраля заметили неизвестный и пока неопознанный летающий объект. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

По словам киевлян, НЛО в форме шара перемещалось в небе.

А вот видео, снятое на левом берегу украинской столицы:

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/90994?single”]

К слову, ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что российские войска запускают в небо Украины шары с угловыми отражателями для разведки, передает издание «Страна».

Отметим, что в последнее время неопознанные летающие объекты появляются в разных странах. Например, странную летающую цепь светящихся 14 февраля заметили в Китае, при чем, в провинции, граничащей с Россией.

В этот же день власти Молдовы закрывали воздушное пространство из-за объекта, похожего на метеозонд. О таком сообщали власти Румынии:

[Telegram_widget url=“https://t.me/virtualbrestnews/73475”]

В США также допускали, что сбили внеземной НЛО, однако позже заявили, что речи об инопланетном вторжении не идет.