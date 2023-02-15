Над Киевом заметили НЛО
В небе над Киевом ночью 15 февраля заметили неизвестный и пока неопознанный летающий объект. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.
По словам киевлян, НЛО в форме шара перемещалось в небе.
А вот видео, снятое на левом берегу украинской столицы:
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К слову, ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что российские войска запускают в небо Украины шары с угловыми отражателями для разведки, передает издание «Страна».
Отметим, что в последнее время неопознанные летающие объекты появляются в разных странах. Например, странную летающую цепь светящихся 14 февраля заметили в Китае, при чем, в провинции, граничащей с Россией.
В этот же день власти Молдовы закрывали воздушное пространство из-за объекта, похожего на метеозонд. О таком сообщали власти Румынии:
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В США также допускали, что сбили внеземной НЛО, однако позже заявили, что речи об инопланетном вторжении не идет.