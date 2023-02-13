Командующий NORAD США объявил, что сбитый НЛО может быть внеземным

Опубликовано: 13.02.2023 09:10 , Обновлено: 16.09.2024

В США 12 февраля военный истребитель F-16 сбил неопознанный летающий объект (НЛО) восьмиугольной формы над озером Гурон на высоте около 6 км. Это уже четвертый подобный случай с начала февраля. Глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) Глен ван Хёрк допустил, что объекты имеют внеземное происхождение.

«Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю», — заявил генерал и добавил, что США продолжают оценивать «каждую угрозу или потенциальную угрозу, неизвестные объекты, которые приближаются к Северной Америке, и пытаются идентифицировать их».

При этом он признал, что американские военные в настоящее время не могут точно сказать, за счет чего эти объекты держатся в воздухе.

«Я не стану характеризовать их как воздушные шары. Мы не просто так называем их объектами». — отметил ван Херк.

Но подчеркнул, что «в случае с китайским шаром-разведчиком это, очевидно, был воздушный шар».

Генерал описал объекты как «очень, очень маленькие» и медленные, с маленькой эффективной площадью отражения с точки зрения обнаружения их радарами».

Глава NORD также рассказал, что три сбитых объекта были «похожи по размеру и скорости перемещения». Но вот их форму нужно изучить.

К слову, минобороны США считает, что сбитый 12 февраля объект не представлял военной угрозы, однако был опасным для авиации и представлял «угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения».

Bloomberg

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4 февраля американские военные сбили разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины. В Пентагоне утверждают, что он прибыл из Китая и следил за стратегическими объектами.

10 февраля, в США сбили объект около северной части Аляски. То же самое произошло на следующий день,

11 февраля: истребитель сбил объект в воздушном пространстве Канады, примерно в 160 км от американской границы.

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