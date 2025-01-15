Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в Секторе Газа

Опубликовано: 15.01.2025 20:45 , Обновлено: 15.01.2025

Израиль и группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщили различные источники, в том числе телеканалы Al Jazeera, CNN, издание The Times of Israel, палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Договорённость достигли на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и Израиля. Все они проходили раздельно.

Правительство Израиля ещё не утвердило условия соглашения. Для этого Кабинет безопасности Израиля назначил встречу на 11:00 16 января по местному времени.

В то же время в ХАМАС заявили, что группировка одобрила условия сделки, в том числе «уступила» Израилю контроль над Флорентийским коридором.

Иные детали соглашения официально пока не разглашались. Однако по данным источников информационных агентств, первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель. Ожидается, что в этот период израильские войска начнут постепенный вывод войск из сектора Газа, а также состоится обмен первой группы заложников на палестинских заключенных.

На новость о сделке уже отреагировал избранный президент США Дональд Трамп. «У нас есть сделка ради заложников на Ближнем Востоке. Они скоро будут освобождены. Спасибо!» — написал он в соцсети Truth Social.

Напомним, конфликт обострился 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибли около 1200 человек, а 251 человек был взят в заложники. По данным Израиля, 94 человека все ещё удерживаются в плену, из них предположительно 60 живы.

Ответная военная операция Израиля в секторе Газа, по утверждению подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, привела к гибели более 46 тысяч палестинцев.

Переговоры о прекращении огня велись на протяжении долгого времени, но активизировались лишь в последние недели. Ранее камнем преткновения было требование ХАМАС о полном прекращении огня, в то время как Израиль настаивал на полном уничтожении группировки.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие вопросы обсуждались на переговорах между противоборствующими сторонами.

Израиль заявил о новом этапе в переговорах с ХАМАС и подготовке к освобождению 33 заложников