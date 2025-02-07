«Американские солдаты не понадобятся!» - Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США

Опубликовано: 07.02.2025 09:06 , Обновлено: 07.02.2025

Президент США Дональд Трамп 6 февраля заявил, что после завершения боевых действий в секторе Газа его население будет переселено, а сам регион Израиль передаст США.

Трамп, ранее не исключавший возможность ввода войск в Газу, разъяснил свою позицию на платформе Truth Social. Он заявил, что после окончания конфликта палестинцы будут переселены в «более безопасные и современные сообщества». Это, по словам лидера США, не потребует присутствия американских войск в этом районе, сообщило агентство Reuters.

“Никакие американские солдаты не понадобятся!”, - категорично заявил Трамп.

Израиль поручил армии подготовить план «добровольного отъезда» палестинцев

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, на днях заявил о разработке плана, который позволит желающим добровольно покинуть анклав. Он подчеркнул, что жителям Газы должна быть предоставлена возможность эмиграции - через наземные переходы, а также по морю и воздуху.

Кац также высказал мнение о том, что страны, критикующие действия Израиля в Газе, должны принять палестинских переселенцев. Среди них он назвал Испанию, Ирландию и Норвегию, заявив, что эти государства «выдвинули обвинения и ложные заявления» против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа и теперь «юридически обязаны» предоставить убежище жителям анклава.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 6 февраля заявил, что «стоит внимательно выслушать» предложение президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа. Он назвал идею Трампа «первой оригинальной идеей, высказанной за многие годы», сообщило издание The Times of Israel.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил журналистам 6 февраля, что жителям сектора Газа придется жить в другом месте, пока анклав будет восстанавливаться. Он не сказал, смогут ли они вернуться в сектора Газа после его восстановления, в соответствии с планом Трампа по развитию анклава, где на сегодняшний день проживает более 2 миллионов палестинцев.

Как отреагировали соседи Израиля?

Предложение Трампа вызвало бурную реакцию в арабском мире. Саудовская Аравия и Иордания категорически отвергли инициативу США, а Египет отказался участвовать в программе переселения. Жители Газы также негативно восприняли идею.

«Мы не продадим нашу землю», — заявил один из местных жителей в комментарии Reuters.

Пока непонятно, останется ли этот план в повестке дня или является частью тактики переговоров с группировкой ХАМАС. Госдепартамент США пока не предоставил чётких деталей его реализации. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отметил, что любые отъезды должны быть добровольными, а принимающие страны должны быть готовы принять переселенцев.

Ряд правых израильских политиков поддержал идею переселения, настаивая на том, что палестинцы не должны возвращаться в северную часть Газы. Военные действия в секторе уже привели к массовым жертвам среди мирного населения и многократному перемещению людей внутри анклава. Многие жители опасаются повторения событий 1948 года, когда сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, отметило Reuters.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Дональд Трамп 4 февраля заявил о своих планах “захватить” сектор Газа, сравнять там всё с землёй и восстановить прибрежный анклав, превратив его в “Ривьеру Ближнего Востока”.

Трамп пообещал захватить сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». Как отреагировал Израиль и ХАМАС?