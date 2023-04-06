Что говорят в России о контрнаступлении Украины — «Противник хитер и инициативен»

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Опубликовано: 06.04.2023 12:08 , Обновлено: 06.04.2023

Украина подготовила 8 новых бригад численностью до 40 тыс. солдат для контрнаступления на российские позиции, заверяют на Западе. Если там все больше уверены в его успешности, то российские эксперты в мнениях разделились. Собрали, что они говорят о предстоящей панике в армии РФ и как украинцы будут идти вперёд.

Вездесущий экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) уже который месяц говорит о близком поражении российских войск в Украине.

“Враг готовит большое наступление. Когда это точно будет, никто не знает. Может, середина апреля, может и раньше. Где-то будут отвлекающие наступления, 2-3 вспомогательные. Скорее всего, это будет несколькими ударами. Я прогнозирую, наступление в районе Гуляйполя в направлении Пологов — там активность противника самая высокая, второе — Волновахское направление на Мариуполь, третье — возможность удара по Левому берегу, скорее всего, этот удар может быть вспомогательным”, — рассказал Игорь Гиркин.

В свою очередь, глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что ВСУ будут использовать тактику, которой их научили американские военные.

“Скорее всего, планируют глубокие прорывы с автономными группами, которые должны будут пытаться быстро вклиниться в оборону и куда-то доехать”, — заявил Клинцевич в эфире “Соловьев Live”.

Для этого украинцы накопили много техники, поставленной Западом. В том числе и понтонные переправы.

“Это говорит о том, что ребята подходят к вопросу серьезно, они готовятся. Американцы отрабатывают свои концепции, у них есть серьезные аналитические центры с вычислительными мощностями, чтобы предугадать действие той или иной группировки…”, — рассказал российский эксперт.

“Противник хитер и инициативен”

Тем временем на российском ТВ, кажется, начали готовить аудиторию к очень масштабной войне. Там обещают массированные удары Украины даже по территории РФ. Военный обозреватель Михаил Ходаренок, не стесняясь своего пессимизма, заявил, что на российскую армию надвигается угроза паники.

“Во-первых, значительная часть экспертного сообщества склонна эту проблему сводить к «Леопардам»… На самом деле, все гораздо сложнее… Основной объем огневых задач в предстоящей наступательной операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии, то есть, «Хаймарсов», М142, М270… По всей видимости, они приготовили их уже немало, почему-то мне так кажется», - заявил Ходаренок.

Целями, по его мнению, в первую очередь, станут командные пункты, узлы связи, склады, линии связи российских войск.

«Все, чтобы вызвать потерю управления войсками. И элемент паники [привнести], чтобы казалось, что части и соединения ВСУ уже везде. Одновременно я не исключаю удар по объектам в нашем глубоком тылу, в Центральной России. Я это рассказываю не для того, чтобы нагонять страсти. Надо готовиться. Противник хитер и инициативен», - пожаловался российский эксперт.

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“Тревожно”

В свою очередь, российский ведущий Владимир Соловьев тоже заразился тревожными настроениями.

“Тревожно… Западники пишут напрямую, что задачей является рассечение нашей группировки наиболее боеспособными частями Украины, которые подготавливали на Западе и вооружили. Они готовы и должны пойти (в контрнаступление - ред.), и вариант - либо рассечь нашу группировку, либо унизительные действия на севере - это, скорее всего, попытка Сватово - Кременная, Луганск, Донецк - вот куда-то. Насколько мы готовы? Выдержим ли?” - задался грустными вопросами Соловьев.

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“Наша разведка хлопает ушами”

А вот приглашенный эксперт его не подбодрил: “Нас могут откровенно отправлять не в то направление. Наша разведка хлопает ушами и до сих пор не понимает, где противник сосредоточил основные силы”.

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Другая известная работница российского госТВ Ольга Скабеева пожаловалась, что украинские военные очень уверены в успехе своего плана.

«Они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступлению, как-будто к нему изрядно готовы», - заявила она в эфире “60 минут”.

А депутат Госдумы генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев призвал россиян не заниматься “шапкозакидательством” и готовиться к контрнаступлению ВСУ по-настоящему.

«Мы прекрасно понимаем, что украинцы собирались создать три корпуса по 25 тысяч человек каждый, этого не получилось в полном объеме. Они собрали корпус, плюс-минус 5 тысяч человек. НАТО поставило технику врагу, но не в том объеме, в котором они заявляли и хотели. Серьезный момент на сегодня состоит в том, что группировка, которая будет пытаться идти вперед, обеспечена неплохо припасами. Исходя из этого, основной момент — наши способность и возможность непросто предугадать, а нанести неприемлемый ущерб еще до начала наступления врага в ходе выдвижения и развертывания, тогда успех операции будет предопределен», — заявил Гурулев, не раскрыв, откуда взял свои цифры.