На видео с украинского фронта попала ванна-вездеход. Для чего её используют российские военные?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.05.2024 08:56 , Обновлено: 30.05.2024

В интернете появилось видео нового "изобретения" российских солдат, воюющих на украинском фронте - самоходной ванны, которую уже прозвали "ванной-вездеходом".

По данным Telegram-канала Shot, российские военные используют такое самодельное приспособление для доставки важных грузов на передовую линию фронта, чтобы минимизировать человеческие потери от работы дронов. По словам авторов ролика, “ванна-вездеход” хоть и не способна развивать большую скорость, но обладает “великолепной проходимостью”.

В российской армии появились лучники

Ранее Telegraf.news сообщил, что среди российских солдат, воюющих в Луганской области Украины, недавно заметили лучников, вооружённых “ВОГ-стрелами”, а ещё ранее в Сети появились видео танков-”сараев”, которые российские военные применяют в боях в Украине, а также других кустарных “изобретений” российских военных.

Появилось видео танков-«сараев», которые россияне привезли на фронт в Украине