На видео попало, как украинцы сбили беспилотник над Киевом. Оказалось, это свой

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Опубликовано: 05.05.2023 07:29 , Обновлено: 05.05.2023

Вечером 4 мая в небе над Киевом средства противовоздушной обороны Украины сбили беспилотник. Момент его уничтожения засняли десятки людей, поскольку произошло это не на окраине города, а в самом центре украинской столицы, прямо над киевским Майданом.

Оказалось, что сбитый аппарат - Bayraktar TB2 и принадлежит украинским войскам. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Там сообщили, что во время планового рейса беспилотник потерял управление и во избежание “нежелательных последствий” его решено было сбить.

Момент поражения беспилотника засняли очевидцы и выложили в сеть:

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“Жаль, но это техника, и такие случаи бывают”, - отметили в ВСУ. Причиной инцидента там назвали “техническую неисправность” и сообщили, что при падении обломков сбитого беспилотника никто не пострадал.

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Напомним, днём ранее российские власти сообщили об атаке дронами по московскому Кремлю.

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Вслед за ней российские войска запустили по территории Украины волну дронов-камикадзе. Согласно официальному сообщению пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбить удалось 18 из 24 ударных дронов «Shahed-136/131».

Россия ответила на атаку Кремля волной дронов-камикадзе на Киев