В МЧС призвали белорусов не пользоваться телефоном и отключить радио 21 мая. Где, кроме гроз, сильные дожди?

Опубликовано: 20.05.2024 15:45 , Обновлено: 20.05.2024

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторник, 21 мая. Все дело в грозах, которые ожидаются на большей части Беларуси, а в отдельных районах синоптики спрогнозировали сильные дожди. МЧС напомнило, как вести себя во время грозы.

По расчетам синоптиков, грозой фронт в этот день накроет все области страны, в том числе Минск. “Гроза c 9 ч. 21 мая до 21 ч. 21 мая”, - сказано на сайте Белгидромета (информация касается каждой области).

Инфографика: Белгидромет

Кроме того, белорусов днем 21 мая, по прогнозу синоптиков, ждет юго-восточный ветер порывами до 14 м/с (50,4 км/ч) во всех областных центрах, кроме Гомеля. По шкале Бофорта, это крепкий ветер (качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно).

МЧС предупредило белорусов о сильных дождях в Брестской и Минской областях, а также напомнило, что во время грозы:

нужно держаться подальше от антенн и электропроводки,

постараться найти укрытие, если вы находитесь на улице,

следует отключить радио и телевизор, избегать пользования телефоном и электроприборами.

Инфографика: МЧС Беларуси

В целом же, по прогнозу Белгидромета, 21 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром - местами слабый туман. Днем воздух прогреется до +27°С, температура ночью составит +8 до +14°С.

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