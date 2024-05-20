В МЧС призвали белорусов не пользоваться телефоном и отключить радио 21 мая. Где, кроме гроз, сильные дожди?
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторник, 21 мая. Все дело в грозах, которые ожидаются на большей части Беларуси, а в отдельных районах синоптики спрогнозировали сильные дожди. МЧС напомнило, как вести себя во время грозы.
По расчетам синоптиков, грозой фронт в этот день накроет все области страны, в том числе Минск. “Гроза c 9 ч. 21 мая до 21 ч. 21 мая”, - сказано на сайте Белгидромета (информация касается каждой области).
Кроме того, белорусов днем 21 мая, по прогнозу синоптиков, ждет юго-восточный ветер порывами до 14 м/с (50,4 км/ч) во всех областных центрах, кроме Гомеля. По шкале Бофорта, это крепкий ветер (качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно).
МЧС предупредило белорусов о сильных дождях в Брестской и Минской областях, а также напомнило, что во время грозы:
- нужно держаться подальше от антенн и электропроводки,
- постараться найти укрытие, если вы находитесь на улице,
- следует отключить радио и телевизор, избегать пользования телефоном и электроприборами.
В целом же, по прогнозу Белгидромета, 21 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром - местами слабый туман. Днем воздух прогреется до +27°С, температура ночью составит +8 до +14°С.
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