Трубы «Северного потока» разрушены навсегда — Tagesspiegel

Опубликовано: 28.09.2022 15:58 , Обновлено: 28.09.2022

Службы безопасности Германии считают, что две трубы газопровода «Северный поток-1» и одна труба «Северный поток-2» из-за серьезных повреждений будут больше непригодны для использования. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Там отметили, что если нитки быстро не отремонтировать, то соленая вода Балтийского моря приведет к коррозии трубопроводов.

Также журналисты сообщили, что Германия усилила контроль над своими водами: корабли полиции «внимательно следят за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры». Кроме того, правительство должно усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей.

А еще Берлин обеспокоился охраной строящихся терминалов сжиженного газа, а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

Ранее Телеграф писал, что органы безопасности ФРГ полагают, что атаку на газопроводы могло совершить только государство: с помощью подводных лодок или водолазов.

В Tagesspiegel озвучили, что у в две трубы «Северного потока-1» и одну из двух труб еще не работающей трубы «Северного потока-2» могли заложить взрывчатку.

СМИ со ссылкой на источники пишут, что нападение могла устроить Россия, потому что технические возможности у нее, в отличие от Украины, есть. Однако не ясен политический мотив таких действий.

Евросоюз уже также открыто заявляет, что утечки газа на «Северных потоках» — это диверсия.

«Все имеющиеся сведения указывают на то, что это результат предумышленных действий. Мы будем оказывать всяческую поддержку расследованию, которое позволит досконально выяснить обстоятельства и причины этих инцидентов», — заявил заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени 27 стран-членов ЕС.

Он пообещал дать «мощный и скоординированный ответ» и «предпринять дальнейшие шаги для усиления устойчивости нашей энергобезопасности».

Какие именно действий, он не уточнил. Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа «является следствием взрывов».

Как писал Телеграф, разведка США (ЦРУ) предупредила власти Германии о возможном нападении на газопроводы «Северный поток» еще летом 2022 года.

ЦРУ предупреждало Германию об атаках на «Северный поток» еще летом — Spiegel