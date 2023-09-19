"На самом деле это война" - Азербайджан объяснил начало спецоперации. Россия отказалась поддержать Армению

Опубликовано: 19.09.2023 14:18 , Обновлено: 26.02.2025

МИД и Миноброны Азербайджана выступили с заявлениями, в которых назвали цель новой войны, которая началась в Нагорном Карабахе 19 сентября. Там пообещали полностью уничтожить армянские "вооруженные формирования". Комментарии поступили также из Еревана, Москвы и Степанокерта.

“Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из карабахского региона Азербайджана и освобождение так называемого режима”, — говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

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А в Минобороны этой страны напомнили, что “российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе временно”. “Это наши территории”, – заявили в Минобороны Азербайджана.

“Операция будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не уничтожим вооруженные армянские бандформирования в Карабахе”, – пообещали в Минобороны Азербайджана.

“На самом деле это война”

Тем временем, Минобороны Армении заявило, что военный контингент государства не присутствует в непризнанном Нагорном Карабахе (НК. Советник президента непризнанной НКР Давид Бабаян призвал остановить Азербайджан. “На самом деле это война, они стреляют. Наш ответ — мы не должны сидеть сложа руки. Теперь все международное сообщество, прежде всего Россия, должно … решить этот вопрос политически. Граница уже перейдена”, - призвал он.

В свою очередь, в российском МИД рассказали, что их “миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня”.

“Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию… Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе”, - заявила Мария Захарова, не уточнив, какие сейчас функции у российских военных в Карабахе. Россия «глубоко встревожена» обострением обстановки в Нагорном Карабахе, заявила представительница МИД РФ..

Нагорно-Карабахская Республика - непризнанное государство между Армений и Азербайджаном с преимущественно армянским начлеенким. Официально считается территорией Азербайджана. Была провозглашена 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР. В результате войны 2020 года, когда Россия и ОДКБ отказались помогать Армении, Азербайджан смог практически окружить регион, а в Карабахе были введены “миротворцы” из РФ.

В конце 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не исполняют обязательство в Нагорном Карабахе.

Пашинян обвинил российских миротворцев в неисполнении обязанностей