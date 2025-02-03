"На карту поставлено многое" — ЕС пообещал США "жёсткую реакцию", если Трамп введёт пошлины на европейские товары

Опубликовано: 03.02.2025 08:55 , Обновлено: 03.02.2025

ЕС предупредил США о "жёсткой реакции", если Дональд Трамп введёт пошлины на европейские товары так, как он это сделал в отношении Канады, Мексики и Китая. По словам представителей Еврокомиссии, на данный момент Брюсселю неизвестно о каких-либо дополнительных тарифах, однако введение подобной меры "нанесёт ущерб всем сторонам".

В ЕС заявили, что США ждёт «жёсткая реакция», если страна ведёт пошлины в отношении блока, что является последним признаком недовольства торговой политикой президента Дональда Трампа, которая отражается на мировой экономике. Между тем в пятницу, 31 января, американский лидер заверил, что “обязательно” применит подобные меры в отношении ЕС.

По словам представителя Еврокомиссии, на данный момент Брюсселю неизвестно о каких-либо дополнительных тарифах. Он подчеркнул, что торговые и инвестиционные отношения Евросоюза с США являются крупнейшими в мире, и что применение пошлин будет «пагубным для всех сторон», передало международное информагентство Bloomberg.

«ЕС решительно отреагирует на действия любого торгового партнёра, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из ЕС. На карту поставлено многое», — заявили в Еврокомиссии.

Напомним, 25%-ные пошлины Трампа на товары из Канады и Мексики и 10%-ные на импорт из Китая должны вступить в силу 4 февраля. Ожидается, что они затронут широкий спектр продукции — от текилы до автомобилей. И Канада, и Мексика заявили, что нанесут ответный удар, а премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Оттава введёт ответные 25%-ные пошлины на товары из США на сумму 155 млрд канадских долларов (106 млрд долларов). Пекин также пообещал принять соответствующие контрмеры.

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Какие претензии у Трампа к ЕС?

Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюз “ужасно” обошёлся с Соединёнными Штатами, поэтому политик намерен сделать в ответ “что-то существенное”. По мнению республиканца, ЕС относится к Штатам «очень, очень несправедливо» в том, что касается налога на добавленную стоимость.

«У них высокий налог… Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию и не берут наши автомобили, но при этом отправляют нам автомобили миллионами», — заявил Трамп 23 января.

[info_b]По данным Еврокомиссии, в 2023 году объём торговли товарами и услугами между ЕС и США превысил 1,5 трлн евро. Среди наиболее популярной продукции, которую блок импортирует из США, — нефтяные масла и сырая нефть, лекарственные и фармацевтические препараты, а также природный газ.[/info_b]

К слову, у Трампа есть и другие претензии к ЕС. В частности, политик недоволен процедурой выдачи разрешений — по его словам, для получения одобрения некоего «крупного проекта» потребовалось «пять или шесть лет ожидания». Он также осудил Брюссель за штрафы и антимонопольные расследования в отношении Apple, Google и других американских корпораций.

Ранее Telegraf.news писал, что болельщики клуба НХЛ Ottawa Senators освистали национальный гимн США перед мачтем регулярного чемпионата с Minnesota Wild. Это произошло через час после того, как Дональд Трамп ввёл 25%-ные пошлины на товары из соседней страны. К слову, в тот момент на трибунах находилось около 20 тысяч человек, передало издание Fox Sports.

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