"Будут последствия для американского народа" — Канада и Мексика ответили на пошлины Трампа

Опубликовано: 02.02.2025 09:24 , Обновлено: 02.02.2025

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявили о введении ответных пошлин на товары из США. Такое решение последовало после того, как вновь избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля введёт 25%-ные налоги на импорт из Канады и Мексики. Кроме того, политик решил сделать тоже самое в отношении Китая, применив пошлины в размере 10%.

В субботу вечером Трюдо сообщил, что Канада введёт 25%-ные пошлины на товары из США на сумму 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов) в ответ на 25%-ные налоги Трампа. Импортируемые из страны энергоносители, включая нефть, природный газ и электроэнергию, будут облагаться тарифом по ставке 10%. Ожидается, что с 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, а через три недели — на всю оставшуюся.

«Это будет иметь реальные последствия для вас, американского народа», — предупредил Трюдо, заявив, что это приведёт к росту цен на продукты и другие товары. При этом он отметил, что канадцы чувствуют себя “преданными”, поскольку их войска сражались бок о бок с США в Афганистане и помогали им справляться с внутренними кризисами, включая лесные пожары в Калифорнии и ураган «Катрина».

«Действия, предпринятые Белым домом, разделяют нас, а не объединяют», — заявил Трюдо. Он также призвал канадцев «выбирать канадские товары и услуги, а не американские».

Как отреагировали в Мексике?

Тем временем президент Мексики Клаудия Шейнбаум приказала своему министру экономики ввести “тарифные и нетарифные меры” для защиты интересов государства. «Мы категорически отвергаем клевету Белого дома о том, что мексиканское правительство состоит в сговоре с преступными организациями, а также любые намерения вмешиваться в наши дела», — сказала она.

«Если бы правительство Соединённых Штатов и его ведомства хотели решить проблему серьёзного потребления фентанила в своей стране, они могли бы бороться с продажей наркотиков на улицах крупных городов, чего они не делают, и с отмыванием денег, которое порождает эта незаконная деятельность, причиняющая такой вред населению”, — заявила Шейнбаум.

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Что ответили в КНР?

Ранее в Министерстве торговли Китая заявили, что оспорят 10%-ный тариф США во Всемирной торговой организации. По мнению местных властей, эта мера «серьёзно нарушает» правила ВТО. Также в КНР призвали США «вступить в откровенный диалог и укрепить сотрудничество».

«Это не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США. В ответ на неправомерные действия Соединённых Штатов Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для надёжной защиты своих прав и интересов», — заявили в ведомстве.

Почему Трамп ввёл пошлины?

В администрации Дональда Трампа уверены, что пошлины помогут остановить распространение и производство опиоида фентанила, а также оказать давление на соседей Америки, чтобы те ограничили нелегальную иммиграцию в США, передал британский телеканал Sky News.

Американский президент считает, что введение налогов на товары из-за рубежа принесёт федеральному правительству сотни миллиардов долларов. При этом Трамп признал, что его тарифы могут вызвать «временные краткосрочные сбои», но выразил надежду, что американцы поймут, почему ввели пошлины.

«Тарифы не вызывают инфляцию. Они вызывают успех», — заявил ранее глава США. Также он анонсировал введение пошлин против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, по мнению президента Соединённых Штатов, «ужасно относится к США».

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Чем это грозит для США?

Журналисты Sky News отметили, что введение столь высоких пошлин нарушает торговые отношения, которые существовали между Канадой и США на протяжении нескольких десятилетий. По их мнению, такие налоги могут вызвать потрясения в мировой экономике и значительно усилить инфляцию в США, которая уже привела к росту цен на продукты питания, топливо, жильё, автомобили и другие товары.

Согласно новому анализу, который провели в Йельском университете, среднестатистическое домохозяйство в США может потерять от введения пошлин около 1170 долларов. Исследование также показало, что экономический рост, вероятно, замедлится, а инфляция усилится — особенно если Канада, Мексика и Китай ответят взаимными мерами.

Ранее Telegraf.news писал, что республиканец из Палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США об ограничении президентских сроков. По его мнению, это позволит вновь избранному главе Белого дома Дональду Трампу “исправить катастрофический курс”, который, как он утверждает, до него выбрал Джо Байден.

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