Неизвестные оставили на дверях депутатов Европарламента след «кровавой» ладони

Опубликовано: 25.11.2022 15:03 , Обновлено: 25.11.2022

В Европарламенте на дверях кабинетов 44 депутатов, которые не поддержали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, кто-то оставил послание в виде «кровавой» пятерни. Об этом сообщил депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс.

«Дятлы есть и в Европарламенте. Таково сегодня утро для всех 44, кто голосовал против признания России террористическим государством», — написал он в своем твиттер-аккаунте и прикрепил к посту фото.

На нем видно постер (или наклейку) со следом «кровавой» ладони, а также надписью «Своими голосами я поддерживаю террориста».

Кто это сделал — неизвестно.

https://twitter.com/ijabs/status/1595735558428495872

Кстати, это не первая «кровавая» новость, связанная с Европарламентом за последнее время. Так, недавно глава ЧВК «Вагнер», «повар» Путина Евгений Пригожин решил отправить в Европейский парламент футляр из-под скрипки, в который положил кувалду “в крови” с выгравированным логотипом своего вооруженного формирования. Об этом 23 ноября сообщили российские СМИ.

Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду

Ранее Телеграф писал, что Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма». Голосование является ответом на удары войск РФ по критической инфраструктуре Украины.

Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»