«На этом точка» - Зеленский отказался подписывать двустороннее соглашение с Венгрией

Опубликовано: 08.11.2024 10:54 , Обновлено: 08.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский на неформальном саммите Евросоюза (ЕС) в Будапеште 7 ноября отказался подписывать двустороннее соглашение с Венгрией и объяснил почему. Там же он обвинил некоторых лидеров ЕС в требовании "уступок" от Украины.

По словам Зеленского, причина отказа подписать соглашение с Венгрией заключается в отсутствии в документе пункта о поддержке вступления Украины в НАТО.

Президент подчеркнул, что для страны важна поддержка Венгрии в этом вопросе. “Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка”, - передал слова Зеленского Telegram-канал “Политика страны”.

“Объятия с Путиным не помогут”

На этом саммите украинский президент еще раз подчеркнул, что “уступки” (в чем именно, не уточнил) со стороны Украины в войне “неприемлемы” для страны и “самоубийственны для всей Европы”. “Некоторые из вас, присутствующих здесь, решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на уступки”, - обратился к лидерам ЕС Зеленский, передал Bloomberg.

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“Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже”, - добавил он, не уточнив, о каких странах речь.

Ранее Telegraf.news писал, что американское издание The Financial Times сообщило в конце октября о начале непубличных переговоров между Украиной и Россией о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики. В то же время частью условий может быть вывод украинских войск из Курской области РФ.

Украина и Россия начали тайные переговоры о прекращении ударов — The Financial Times