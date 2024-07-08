Зеленский и Туск договорились о праве Польши сбивать российские ракеты

Опубликовано: 08.07.2024 17:06 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву 8 июля, где вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском подписал соглашение о совместной безопасности. Оно предусматривает организацию в Польше "Украинского легиона", куда могут вступить уехавшие их страны украинцы. Также Киев и Варшава договорились о праве Польши сбивать в небе Украины российские ракеты.

“Мы договорились сформировать и обучить украинский легион в Польше. Это будет новое формирование, состоящее из добровольцев”, - заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Дональдом Туском. Затем президент Украины раскрыл детали соглашения, подписанного с главой польского правительства.

“Каждый доброволец должен был пройти обучение в Польше, пройти подготовку и вооружиться здесь. Каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины”, - заявил Владимир Зеленский.

Также соглашение распространяется на «защиту критической инфраструктуры, гражданскую оборону, разведывательную деятельность, сотрудничество в области кибербезопасности и противодействие российской дезинформации».

В соглашении, по данным польских СМИ, есть пункт о праве Польши сбивать в небе Украины российские ракеты, которые летят в ее сторону.

“Вместе с нашими военными специалистами мы разработаем механизмы быстрой реализации этого пункта нашего соглашения. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это конкретное сотрудничество в сфере военной авиации. Мы очень благодарны Польше за все подаренные нам самолеты. Также мы обсудили возможность передачи дополнительных самолетов, оснащенных современной авионикой НАТО”, - сообщил Зеленский.

В свою очередь, глава правительства Польши Дональд Туск напомнил, что уже 19 стран и ЕС в целом подписали аналогичные соглашения о взаимной безопасности.

“Каждое слово в этом документе что-то значит, и эти слова будут иметь практические последствия. Мы воспринимаем эти слова как взаимные обязательства, а не пустые обещания”, - отметил Туск, имея в виду польско-украинское соглашение.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Дональд Туск заявил во время пресс-конференции, что подписанное в понедельник соглашение между Польшей и Украиной недостаточно для Украины, но слишком требовательно для Польши.

“Оно не может быть в ущерб безопасности Польши. После Украины мы находимся в самой сложной ситуации, поэтому мы так осторожны в декларировании того, что мы можем сделать» , - признался глава польского правительства.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда его страна будет готова к новому контрнаступлению. В настоящее время, по его словам, ситуация с обеспеченностью армии солдатами “«намного лучше, чем была три месяца назад”, однако продвижению на фронте мешает ряд факторов.

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