Один из дронов упал на жилой дом в Польше

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Опубликовано: 10.09.2025 10:14 , Обновлено: 10.09.2025

Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о завершении военной операции польских и союзных ВВС, инициированной из-за нарушения воздушного пространства страны беспилотниками в ночь на 10 сентября, но продолжило поиски обломков сбитых дронов. Стало известно, что один из них упал на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства.

По информации польской газеты Nowy Tydzień, обломки беспилотника, сбитого польским истребителем F-16, упали на жилой дом, расположенный аккурат между зданием начальной школы и городской администрации. Судя по фотографии, опубликованной изданием, двухэтажное здание полностью лишилось крыши.

Фото: Nowy Tydzień

Сообщается, что в результате инцидента люди не пострадали. Тем не менее, глава местной администрации деревни Вырыки Бернард Блащук принял решение о закрытии начальной школы на неопределённый срок, пока военные не подтвердят безопасность обстановки в регионе.

По информации Nowy Tydzień, которая пока не была подтверждена официально, ещё один беспилотник был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от деревни Вырыки. Сообщается, что на место происшествия уже были направлены военные и полицейские подразделения.

Министерство национальной обороны и Оперативное командование Вооружённых сил пока не опубликовали официального заявления по этому поводу, однако распространили общие рекомендации для граждан, “настоятельно рекомендовав” не приближаться, не трогать и не перемещать замеченные объекты, которые предположительно могут принадлежать сбитым дронам.

“Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы. Они должны быть тщательно проверены соответствующими органами”, - предупредили польские военные.

В Оперативном командование Вооружённых сил также заявили, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы, но польская армия “сохраняет постоянную боевую готовность для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши”. Также сообщается, что в ходе ночной операции по отслеживанию залетевших дронов поддержку польским ВВС оказывали союзники по НАТО, в частности, истребители F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о “беспрецедентном нарушении” воздушного пространства страны беспилотниками в ночь на 10 сентября. По информации польских военных, как минимум 5 дронов, предположительно дезориентированных украинскими силами ПВО во время очередной массированной ночной атаки на Киев, залетели на территорию соседней страны.

Польша сбила несколько дронов после «беспрецедентного» нарушения границы