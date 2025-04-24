МВД Латвии предложило изменить правила въезда белорусов из стран Шенгена

Опубликовано: 24.04.2025 13:36 , Обновлено: 24.04.2025

Министерство внутренних дел Латвии готовит новые правила, призванные усилить контроль за гражданами России и Беларуси, въезжающими в страну из других государств Шенгенской зоны, рассказал в интервью Латвийскому телевидению глава ведомства Рихардс Козловскис. По его предложению, белорусы будут «обязаны заполнить специальное заявление» об их пребывании в Латвии.

По словам министра, эта инициатива, которую ещё должен утвердить Сейм Латвии, должна позволить лучше «надзирать» за прибывающими гражданами Беларуси и России. Козловскис сравнил этот механизм с недавно введённым требованием об обязательной подаче предварительного заявления на въезд в Латвию непосредственно из Беларуси и России.

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Необходимость такого дополнительного контроля министр объяснил растущими, по его мнению, рисками для внутренней безопасности. Козловскис выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны ЕС продолжают и даже увеличивают, по его данным, выдачу Шенгенских туристических виз.

«Будем реалистами — что означает приток туристов из России и затем свободное передвижение по Шенгенской зоне? Это, по моему мнению, угроза внутренней безопасности. Гораздо бóльшая, чем если мы говорим о каких-то отдельных индивидах, которые уже известны, зафиксированы и отслеживаются», — заявил Козловскис.

При этом он напомнил, что Латвия, наряду с другими странами Балтии, Польшей и Чехией, уже прекратила выдачу Шенгенских туристических виз россиянам, но окончательное решение остаётся за каждой страной ЕС.

Новые правила, в случае их принятия, коснутся как белорусов, так и россиян, которые въезжают в Латвию, имея, например, визу, выданную другой страной Шенгенского соглашения. Каким именно будет механизм подачи этих заявлений и как будет осуществляться контроль за их подачей при отсутствии пограничного контроля внутри Шенгенской зоны, министр не уточнил.

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