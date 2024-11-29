В Грузии вспыхнули протесты после заморозки переговоров о вступлении в ЕС. В ход пошли спецназ и водомёты

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Опубликовано: 29.11.2024 09:14 , Обновлено: 29.11.2024

Вечером 28 ноября по всей Грузии вспыхнули стихийные протесты. Поводом стало заявление властей о заморозке переговоров о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) до конца 2028 года. Обернулись акции протеста, инициированные оппозицией, столкновениями с полицией - для разгона демонстрантов в столичном Тбилиси задействовали спецназ и применили водомёты.

После того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с официальным заявлением о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз, на улицы Тбилиси и других крупных городов страны вышли несогласные.

Лидеры оппозиционных партий, к примеру, глава “Стратегии Агмашенебели” и коалиции “Единство” Гиорги Вашадзе, призвали граждан страны начать всеобщую забастовку и проявить “полное неповиновение” правящей партии.

В результате к вечеру на проспекте Руставели в Тбилиси собралась многотысячная толпа несогласных с политикой, проводимой правящей партией.





















Протестующие, вышедшие к зданию парламента Грузии, не только выкрикивали политические лозунги, но и начали устраивать баррикады на прилегающих улицах, жечь костры на площади.

В результате МВД Грузии вскоре объявило то том, что “акция у парламента вышла за рамки норм, установленных законом о собрании и манифестациях”, пригнала к зданию парламента спецназ и применила спецсредства - слезоточивый газ и водомёты, которые в полиции назвали “законными мерами” в сложившихся обстоятельствах.

По официальным данным МВД, как минимум трое полицейских пострадали в стычках с демонстрантами, двое из них госпитализированы. О пострадавших участниках акции МВД ничего не сообщает, равно как и о точном количестве задержанных.

“Проспект Руставели - как поле боя”

В соцсетях появились десятки, если не сотни видеороликов, на которых видно, как грузинский спецназ разгоняет протестующих с помощью водомётов. По словам местных журналистов, после разгона демонстрантов центральный проспект города стал “выглядеть как поле боя”.

По данным издания NewsGeorgia, разгон демонстрантов продолжался до самого утра, несмотря на это, оппозиция уже объявила о новой протестной акции на том же месте вечером 29 ноября.

















“Не хороните нас так рано”

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию и даже лично пришла на вчерашнюю акцию к парламенту, призывая спецназ не применять силу к демонстрантам, осудила силовиков за жёсткий разгон протестующих. Она а также призвала западные страны и лидеров европейский стран к столь же “жесткой реакции”. При этом она заявила, что Грузия “не намерена сдаваться”.

“Не хороните нас так рано. Грузия борется за свое европейское будущее на протяжении десятилетий или даже столетий и не намерена сдаваться. Замените сострадание солидарностью!”— призвала Зурабишвили европейских лидеров на своей странице в соцсети X.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 28 ноября депутаты Европарламента не признали результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призвали провести их повторно в течение года. Соответствующую резолюцию приняли 444 голосами «за», 72 «против» при 82 воздержавшихся.

Премьер Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года