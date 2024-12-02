«Может на нас положиться» - Канцлер Германии впервые за 2,5 года приехал в Украину. Сколько денег пообещал?

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Опубликовано: 02.12.2024 11:14 , Обновлено: 02.12.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину за два с половиной года, причём о самом визите заранее публично заявлено не было.

По данным немецкого издания Tagesschau, в Киеве Шольц планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По прибытии в Киев Шольц заявил, что своим визитом хочет “выразить свою солидарность” с Киевом и показать, что Германия по-прежнему намерена оставаться “сильнейшим сторонником Украины в Европе”.

“Украина может на нас положиться. Мы говорим, что делаем. И делаем, что говорим”, - написал Шольц на своей страничке в соцсети Х.

Он также анонсировал дополнительные поставки военной техники на сумму 650 млн евро, о которых, по его словам, пойдёт речь на сегодняшней встрече с Зеленским. Шольц уточнил, что эту технику Киев должен получить от Германии уже в этом месяце.

Напомним, в последний раз Шольц лично посещал Украину в июне 2022 года. Тогда это был совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Впрочем, с украинским лидером Шольц виделся лично совсем недавно - менее двух месяцев назад, во время официального визита Зеленского в Берлин.

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Тогда канцлер Германиизаявил, что вместе с тремя европейскими странами предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,4 миллиарда евро.

Между тем, в середине ноября Шольц впервые 2 года созвонился с президентом России Владимиром Путиным. По данным Reuters, он призвал российского лидера начать переговоры с Украиной, которые откроют путь к “справедливому и прочному миру”.

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