Шольц впервые за 2 года созвонился с Путиным и призвал к "справедливому и прочному миру". Что ответили в Кремле?

Опубликовано: 15.11.2024 18:59 , Обновлено: 15.11.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе первого за 2 года телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал президента России начать переговоры с Украиной, которые откроют путь к «справедливому и прочному миру». Об этом сообщило международное информагентство Reuters. По данным источников, беседа длилась около часа, а после этого немецкий канцер запланировал связаться с Зеленским.

В ходе часового телефонного разговора, первого за почти два года, Шольц потребовал вывода российских войск с территории Украины и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев “в его защите от российской агрессии столько, сколько потребуется”. Вместе с тем немецкий канцлер призвал Москву быть готовой к переговорам с Украиной «с целью установления справедливого и прочного мира».

По данным Reuters, этот призыв прозвучал на фоне того, что Украина сталкивается со всё “более сложными условиями на поле боя” из-за нехватки оружия и личного состава, в то время как российские войска “уверенно продвигаются вперёд”. Между тем в пресс-службе Олафа Шольца рассказали, что он уже созванивался с руководством Киева и собирается это сделать после телефонного звонка с Путиным.

[info_b]В последний раз, по информации Reuters, Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года, через 10 месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что привело к “самому глубокому кризису” в отношениях с Западом со времён холодной войны, утверждает издание.[/info_b]

К слову, о том, что Шольц созвонится в пятницу с президентом России, ранее сообщило международное информагентство Bloomberg. До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге для журналистов рассказал, что у того сегодня запланирован международный телефонный разговор. «Это будет где-то в районе пяти», — сообщил Песков, не уточнив при этом, с кем именно состоится разговор.

Что ответил Путин?

В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Шольцем Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и открыта к их возобновлению. «Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта», — сказано в официальном сообщении Кремля.

[info_b] Германия является крупнейшим финансовым спонсором и поставщиком оружия Украине после Соединённых Штатов, чья дальнейшая поддержка Киева кажется неопределённой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Республиканец неоднократно критиковал масштабы западной финансовой и военной помощи Киеву и заявил, что может быстро положить конец войне, при этом не уточнив, как именно. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп не созванивались. Напомним, о прошедшем между ними телефонном звонке 10 ноября написало американское издание The Washington Post.

«Чистая выдумка» — В Кремле заявили, что Путин и Трамп не созванивались после выборов в США