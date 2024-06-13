Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Что случилось?

Опубликовано: 13.06.2024 09:05 , Обновлено: 13.06.2024

Московская биржа с 13 июня 2024 года прекращает торги долларом и евро. Представители площадки объяснили это "введением ограничительных мер" в отношении финансовой группы со стороны американских властей.

Согласно официальному сообщению Московской биржи, торги с сегодняшнего дня проводиться по следующему регламенту:

на валютном рынке и рынке драгметаллов - по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов - по всем инструментам, за исключением тех, которые предполагают расчёты в долларах и евро;

на срочном рынке - торги без изменений.

Принять такое решение руководство Московской биржи было вынуждено после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало новый санкционный пакет против юридических и физических лиц, ведущих бизнес с Россией.

Помимо Московской биржи под американские санкции также попали такие крупные российские финансовые организации, как Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр и Российская национальная перестраховочная компания.

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Несмотря на вынужденное ограничение по торгам, руководство Московской биржи заверило, что “обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности”. Для этого, как пояснило руководство биржи, будут задействованы дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров.

“Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки”, - заверили в пресс-службе финансового учреждения.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в новом пакете экономических санкций, опубликованном Минфином США 12 июня, оказались и несколько белорусских компаний и их руководство. Кроме того, Минторг США ввёл дополнительные ограничения на экспорт некоторых видов программного обеспечения в Беларусь и Россию.

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