"Мордор, занятый Темным Властелином" - Орбан рассказал, где находится "последний бастион европейских либералов"

Опубликовано: 19.12.2024 08:46 , Обновлено: 19.12.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, где, по его мнению, находится "последний бастион европейских либералов". Сторонники этой политической линии, по словам политика, сейчас "проигрывают патриотам из европейских стран".

Таким эпитетом венгерский политик, известный своей ярой пророссийской позицией, наградил Брюссель. Он сравнил штаб-квартиру Европейского союза с царством Саурона, главного антагониста романа Джона Толкина “Властелин колец”.

“Эта область – Мордор, занятая Темным Властелином: либералы только там”, – заявил Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Patriota.

По мнению венгерского премьера, в настоящее время в мире происходят смена миропорядка в целом, и одновременно с этим идёт перестройка западного мира. В качестве показательного примера того, что “либералы уже проигрывают патриотам”, Орбан привёл победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В чем претензии ЕС к Орбану?

Недавно министр юстиции Польши предупредил, что Венгрия, вероятно, зашла так далеко в “игнорировании законов ЕС и подрыве гражданского общества”, что не сможет изменить курс, пока у власти находится премьер-министр Виктор Орбан.

Комментарии появились после того, как Майкл Макграт, новый комиссар ЕС по вопросам верховенства права, заявил на прошлой неделе, что для Венгрии “никогда не поздно” выйти из кризиса.

[inf]На данный момент Будапешт требует от ЕС 1 миллиарда евро из средств Евросоюза, которые были заморожены из-за многочисленных нарушений правил содружества, сообщило издание Politico.

Основные претензии ЕС к Орбану и его партии “Фидес” заключаются в том, что по Конституции 2011 года, принятой после прихода к власти Орбана, ключевые политические позиции, такие как главный прокурор и члены Конституционного суда назначаются непрозрачно и вопреки правилам ЕС.

Также правящая партия уже вложила миллиарды евро в так называемые фонды общественных интересов, контролируемые доверенными лицами, лояльными Орбану. Премьер-министр также поставил своих людей во главе ключевых институтов на необычно длительные сроки. [/inf]

По мнению польского министра, даже если лидеру оппозиции Петеру Мадьяру удастся победить Орбана на выборах в Венгрии в 2026 году, а опросы показывают, что это возможно, ущерб, нанесенный гражданскому обществу за 16 лет правления “Фидес”, будет настолько значительным, что для его устранения потребуются “титанические усилия”.

14-летнему правлению премьера Венгрии Орбана бросил вызов Петер Мадьяр, бывший муж экс-министра юстиции Юдит Варги. Недавно созданная Мадьяром партия “Тиса” в настоящее время имеет двузначное преимущество над “Фидес” Орбана в последних опросах общественного мнения. Выборы должны пройти только весной 2026 года, однако, как написало издание The Guardian, “Фидес” уже сейчас в панике.

Небольшая и открытая экономика Венгрии уязвима к внешним потрясениям и уже два года находится в состоянии стагнации. Уровень инфляции в стране один из самых высоких в ЕС, а национальная валюта ослабела.

Нестабильная геополитическая ситуация и приход к власти администрации Трампа, вероятно, усугубят кризис в Венгрии из-за торговых тарифов и увеличения расходов на оборону. Чрезмерный дефицит бюджета уже привел к дисциплинарным мерам со стороны ЕС, который также не предоставляет финансирование Будапешт, как там заявили, из-за нарушений правящей партией верховенства закона и принципов демократии в Венгрии.

The Guardian написала, что правительство Орбана будет вынуждено увеличить социальные выплаты за год до выборов. Единственным возможным решением является увеличение государственного долга, который должен быть погашен следующим правительством.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что этим летом многие страны Евросоюза объявили Орбану бойкот, когда Венгрия приняла на себя роль председателя в ЕС. Даже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель решил перенести из Будапешта в тот самый “бастион либералов”, Брюссель, встречи министров иностранных дел и глав оборонных ведомств стран Евросоюза.

Боррель поддержал бойкот Орбану и перенёс встречу глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель

В свою очередь Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) приняла решение не посещать неофициальные мероприятия, организованные председательствующей Венгрией. Такое решение утвердила глава ЕК в том числе из-за несогласованных визитов премьера Венгрии Орбана в Россию.

Страны ЕС и Еврокомиссия объявили бойкот Орбану