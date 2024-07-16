Страны ЕС и Еврокомиссия объявили бойкот Орбану

Опубликовано: 16.07.2024 08:14 , Обновлено: 13.11.2024

Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) приняла решение не посещать неофициальные мероприятия, организованные председательствующей в ЕС Венгрией в ближайшие 6 месяцев. Такое решение утвердила глава ЕК из-за недавних несогласованных визитов премьера Венгрии Орбана в Россию.

Решение Европейской комиссии распространяется на неофициальные встречи, проводимые Венгрией. Вместо высокопоставленных чиновников, таких как президент Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, на них будут присутствовать служащие более низкого ранга.

“В свете недавних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, Президент решил, что Еврокомиссия будет представлена на уровне высокопоставленных государственных служащих во время неофициальных заседаний Евросовета. Визит коллегии к председательствующей стране не состоится”, - сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в понедельник на сайте X.

До объявления ЕК в СМИ появилась информация, что министры иностранных дел стран Европейского союза также намерены оскорбить правящую партию в Венгрии, организовав свой собственный саммит по иностранным делам в августе вместо того, чтобы отправиться в Будапешт на мероприятие премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа — это прекрасная возможность для Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку дня блока, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто оказаться в центре внимания.

Однако Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, решил в эти же дни собрать министров на “официальное” заседание Совета по иностранным делам, сообщили три дипломата ЕС, непосредственно знакомые с планом и пожелавшие остаться неназванными из-за деликатного характера этого шага, передает Politico.

“Если в тот же день состоится официальное заседание совета по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт”, - рассказал один из европейских дипломатов. Другой добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотели “послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС”.

Венгрия взяла на себя роль председателя ЕС 1 июля, и с тех пор премьер Виктор Орбан посетил Украину, Россию, Азербайджан, Китай и Соединенные Штаты в рамках мирового турне, которое он рекламировал как “миссию мира”. В ходе турне глава правительства Венгрии не раз заявлял о необходимости прекращения огня в Украине.

Это возмутило многих лидеров ЕС, которые заявили, что их заранее не информировали о планах Орбана. Также там заявили, что председательство в ЕС не даёт права говорить от имени всего союза. А Орбан попытался взять на себя функции, которыми обладает именно Еврокомиссия.

Правительство Орбана пошло против политики большинства стран ЕС, отказавшись поставлять Киеву оружие для сдерживания российского вторжения и пригрозив заблокировать финансовую помощь разоренной войной стране.