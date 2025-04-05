«Придется отдать 240 млрд евро» - В Эстонии потребовали лишить Орбана права голоса в ЕС

Опубликовано: 05.04.2025 19:01 , Обновлено: 05.04.2025

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он предложил лишить Венгрию права голоса в ЕС, чтобы "предотвратить раскол Европы".

Такие жёсткие высказывания со стороны главы эстонского МИД прозвучали на полях недавней встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщило издание Rheinische Post. Причиной стала позиция Орбана по европейским санкциям в отношении России. На протяжении последнего года венгерский премьер не раз грозил воспользоваться правом вето всякий раз, когда подходил срок голосования по вопросу продления санкций.

[info_b]По действующему законодательству руководство ЕС обязано продлевать срок действия санкций каждые полгода, что нередко становится предметом политического торга для отдельных членов ЕС. Это связано с тем, что решение о продлении санкций должно быть принято единогласно, а у каждого из членов ЕС есть право наложить вето на общее решение.[/info_b]

Цахкна назвал Венгрию “слабым звеном” и заявил, что Орбан “играет в команде Путина, а не в нашей европейской команде”. Решить эту повторяющуюся каждые полгода проблему эстонский министр предложил, воспользовавшись положением статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она предусматривает возможность отзыва права голоса у государства-члена, если его членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов союза.

“Именно это и делает Орбан. У нас есть такая возможность (применить статью 7 - прим.ред.), и я считаю, что она становится все ближе и ближе”, - заявил Цахкна.

Министр пояснил, что следующее голосование по вопросу продления европейских санкций должно будет состояться в июне и в этот раз будет касаться судьбы замороженных российских активов. Всего стоимость активов в сфере недвижимости в Европе (в основном - в Бельгии) Цахкна оценил в 240 млрд евро или даже больше.

“Если они это заблокируют в июне, то не просто истечёт срок санкций. Нам придется отдать 240 млрд евро Путину. Как главы государств и правительств намерены объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас?”, - задался вопросом Цахкна и заявил, что эти активы “придется конфисковать”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлый раз Европейскому союзу пришлось идти на уступки, чтобы Орбан согласился на продление действия очередного пакета санкций. Взамен ЕС согласился исключить из санкционного списка некоторых российских бизнесменов.

ЕС продлил санкции против России. В чём пришлось уступить, чтобы Венгрия сняла вето?