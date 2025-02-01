Молдова объявила начало закупки газа для Приднестровья на деньги ЕС

Опубликовано: 01.02.2025 17:55 , Обновлено: 01.02.2025

Молдавская госкомпания SA Energocom, отвечающая за закупку энергии в стране, 1 февраля сообщила о начале закупки газа для непризнанного Приднестровья. Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном одобрила закупку природного газа на основе гранта Евросоюза на сумму 30 млн евро для левого берега Днестра и электроэнергии для правого берега.

“Energocom начал закупку газа для Приднестровского региона в соответствии с положением № 7 Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 февраля”, - [link href=“https://www.facebook.com/Energocom.md/posts/pfbid021p8sQYGJKupfsyF1bVfWA6CukCeELJT2SGvEd1rB3qjfMtofQvgPFBYxYNZ8y87jl” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в сообщении госкомпании в Facebook.

Она планирует закупать природный газ на европейских биржах в объемах не больше 3 млн кубометров в сутки. “Приобретенный газ будет транспортироваться в национальную сеть Республики Молдова, управляемую «Вестмолдтрансгазом», а затем в «Тираспольтрансгаз», - добавили в Energocom.

Пресс-секретарь молдавского правительства Даниэль Водэ уточнил, что 20 млн евро планируют направить на закупку природного газа, предназначенного для потребителей левого берега Днестра (поставки запланированы до 10 февраля), а 10 млн евро — на закупку электроэнергии, необходимой правому берегу.

Как [link href=“https://newsmaker.md/ro/cse-a-autorizat-achizitia-gazelor-naturale-pentru-stanga-nistrului-si-a-energiei-electrice-pentru-malul-drept/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] молдавское издание NewsMaker, SA Energocom должна закупать газ на торговых площадках в Евросоюзе и Украине по рыночным ценам. Там же планируют покупать электроэнергию и поставлять затем защищенным потребителям, таким как домохозяйства, медицинские учреждения, учебные заведения и электростанции в восточных районах Молдовы.

Приднестровье согласилось на поставки газа из Молдовы

Также сегодня, 1 февраля, молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» начала поставлять в непризнанное Приднестровье газ, предоставленный в качестве кредита правительством Кишинева и Европейским союзом для предотвращения падения давления в трубопроводах и гуманитарного кризиса, [link href=“https://newsmaker.md/ro/moldovagaz-a-inceput-sa-livreze-gaz-pentru-regiunea-transnistreana-oferit-ca-imprumut-de-catre-chisinau/” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] NewsMaker.

По словам исполняющего обязанности директора «Молдовагаза» Вадима Чебана, поставки начались в 08:30, а объемов, закачиваемых в трубопроводную систему на левом берегу Днестра, достаточно «для поддержания давления» с 1 по 10 февраля. Газ, поставляемый при поддержке ЕС, предназначен для бытовых потребителей, государственных учреждений и малого бизнеса на левом берегу Днестра.

Взамен Кучурганская электростанция, расположенная в Приднестровье, должна будет поставлять бесплатную электроэнергию на правый берег с 1 по 10 февраля.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Европейский союз в конце января заявил о готовности предоставить 30 млн евро на экстренную помощь Молдове для преодоления энергетического кризиса после отказа от поставок российского “Газпрома”. Эти средства предназначены для закупки и транспортировки газа в непризнанном Приднестровье, чтобы обеспечить электро- и теплоснабжение 350 тыс. жителей в первой декаде февраля.

ЕС выделил 30 млн евро на газ для замерзающего Приднестровья. Как отреагировали Кишинев и Москва?