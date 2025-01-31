ЕС выделил 30 млн евро на газ для замерзающего Приднестровья. Как отреагировали Кишинев и Москва?

Опубликовано: 31.01.2025 09:19 , Обновлено: 31.01.2025

Европейский союз заявил о готовности предоставить 30 миллионов евро на экстренную помощь Молдове для преодоления энергетического кризиса после отказа от поставок российского "Газпрома". Эти средства предназначены для закупки и транспортировки газа в непризнанным Приднестровье, чтобы обеспечить электро- и теплоснабжение 350 000 жителей в первой декаде февраля.

В сообщении ЕС отмечено, что предложение представляет собой «целевую поддержку Молдовы, включая Приднестровский регион, в размере 30 миллионов евро для закупки газа, который может быть использован для производства электроэнергии и отопления для Приднестровского региона и электроэнергии для Правого берега» (Днестра).

«Благодаря финансированию, предоставляемому в рамках данного чрезвычайного плана, Молдова может закупать газ у поставщиков из Украины и на европейском рынке», - отметили в ЕС.

В сообщении также отмечено, что пакет будет покрывать основные потребности в энергии до 10 февраля, после чего последует новый, более обширный пакет помощи, «направленный на смягчение непосредственных социальных последствий кризиса для граждан Республики Молдова».

29 января Тирасполь приветствовал помощь Евросоюза, сообщил NewsMaker. В тот же день «Молдовагаз» объявил о подписании кредитного соглашения с «Тираспольтрансгазом» на поставку 3 млн кубометров природного газа для поддержки работы газовой системы на левом берегу Днестра.

Однако позднее Тирасполь обвинил Кишинев в «попытке кардинально изменить суть и направленность помощи», предложенной ЕС. Как отметило издание, госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Боросан заявил, что «предлагаемая европейская помощь не предусматривает поставки газа для использования в целях выработки электроэнергии для Приднестровья».

Позже в эфире Jurnal TV пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ заявил, что был сделан вывод о том, что для Республики Молдова экономически выгоднее продолжать закупать электроэнергию на бирже, чем поддерживать производство Кучурганской электростанции на территории самопровозглашенного Приднестровья.

Так называемый глава МИД самопровозглашенной ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что «Еврокомиссия действительно заявила о том, что выделяет такой грант, но Молдова вмешалась и самовольно изменила условия этой поддержки. В итоге то, как может быть использован «газовый» грант от ЕК, до сих пор остается непонятным».

«На сегодняшний день не существует никаких дееспособных вариантов поставки газа и обеспечения энергоресурсами Приднестровья, кроме тех, которые предложила Россия, - утверждает Игнатьев».

Предложение же Москвы заключается в кредитовании самопровозглашенного Приднестровья для закупки необходимого объема голубого топлива на европейских биржах через «Молдовагаз». «Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит. Этими ресурсами мы кредитуем «Тираспольтрансгаз», и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», — пояснил ранее Красносельский. Но деньги пока также не поступили.

Ранее Telеgraf.news сообщал о том, что президент самопровозглашённого Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что официальный Тирасполь согласился на поставки газа от компании Moldovagaz.

Приднестровье согласилось на поставки газа из Молдовы

Также Telegraf.news сообщал о том, что Кишинёв предложил Тирасполю организовать встречу для обсуждения вопросов, связанных с поставками гуманитарной помощи жителям Приднестровья и сотрудничества в условиях энергетического и социального кризиса. Однако, как сообщило молдавское Бюро по политической реинтеграции 16 января, это предложение было отклонено.

Кишинёв и Тирасполь снова не договорились о поставках газа в Приднестровье. Что говорят теперь?