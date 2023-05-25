Молчать и слушать - Премьер Армении Пашинян осадил Захарову

Опубликовано: 25.05.2023 08:42 , Обновлено: 25.05.2023

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 мая заявил, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова должна молчать и слушать, что он говорит. Так он отреагировал на ее комментарий по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.

“Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю. А может только принимать к сведению, что я говорю”, - заявил Никол Пашинян.

Все началось с того, что пример Армении заявил о возможном выходе его страны из ОДКБ, так как организация не выполнила свои обязательства во время войны Азербайджана и Армении.

ОДКБ уходит из Армении — Пашинян

“Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня: пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается”, - пояснил свою позицию Никол Пашинян.

В ответ Мария Захарова попыталась обвинить главу правительства Армении в манипуляциях.

«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», — отметила она.

Пашинян объявил условия выхода Армении из ОДКБ