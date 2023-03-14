ОДКБ уходит из Армении — Пашинян

Опубликовано: 14.03.2023 12:09 , Обновлено: 14.03.2023

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта заявил, что, по его оценке, ОДКБ уходит из Армении.

По словам политика, в 2020 году генсек ОДКБ сказал ему, что в организации опасаются выхода Армении.

«Я сказал: я думаю, что страх не уместен, но в Армении опасаются, что ОДКБ уйдет из Республики Армения. Моя оценка такова, что ОДКБ уходит из Республики Армения, хочет она этого или нет, и это нас беспокоит», — заявил Пашинян News.am.

К слову, недавно Армения сообщила ОДКБ, что отказывается от своей квоты на пост заместителя генерального секретаря организации. Как пояснил 14 марта Пашинян, его страна готова направить своего представителя, «если этот пост не приведет к неправильному сигналу армянскому народу».

Напомним, ранее Армения обвинила ОДКБ в игнорировании своего устава и отказе от предоставления военной помощи в войне с Азербайджаном. Позднее Ереван отказался проводить на своей территории учения под названием «Нерушимое братство» в 2023 году. Поэтому их перенесли в Кыргызстан.