🎤 Мнение

Опубликовано: 23.09.2024 14:04 , Обновлено: 23.09.2024

Корреспондент британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер представил детальный репортаж о трудностях, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донецкой области в последнее время.

Репортер утверждает, что «Москва смогла воспользоваться решением Киева о переброске своих войск в Курскую область», передало BBC. По словам Миллера, Киев рассчитывал, что его операция заставит Россию отвести часть войск из Донецкой области. Но этого не произошло.

С августа российские силы продолжают медленное, но стабильное наступление, подойдя к стратегически важному городу Покровск и приблизившись к окружению Угледара, подчеркнул журналист. Угроза окружения украинских войск возникла на нескольких участках фронта.

«Мы видим формирование множества котлов», — заявил FT командир батареи 21-го батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Михаил Темпер.

Корреспондент связал успехи российской армии с несколькими факторами, среди которых главное — значительное превосходство России в численности и огневой мощи.

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В публикации Financial Times также привели оценки некоторых украинских военных, которые утверждают, что ВСУ иногда уступают россиянам по числу солдат в соотношении 1:8, а по количеству выстреливаемых снарядов — 1:10.

Кроме того, Россия учла свои прошлые ошибки и больше не использует масштабные механизированные колонны, которые уязвимы для украинских дронов и артиллерии, сказано в материале. Теперь российские военные применяют тактику, впервые опробованную ЧВК «Вагнер»: “многочисленные атаки небольшими пехотными группами”.

Также украинские войска не могут эффективно противостоять ударам российских вертолетов и бомбардировщиков с управляемыми авиабомбами. Один из офицеров ВСУ, который сражается около Угледара, отметил, что у Украины «здесь нет противовоздушной обороны».

Дополнительным фактором является отсутствие хорошо укрепленных позиций ВСУ, сообщил автор публикации.

В то же время, по словам украинских военных экспертов, несмотря на продвижение российской армии в Донецкой области, оно происходит крайне медленно и связано с большими потерями. За многие месяцы наступлений россияне смогли контролировать лишь несколько десятков километров.

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