В России беспилотники подорвали два склада боеприпасов. Власти уже эвакуировали 1200 человек

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Опубликовано: 21.09.2024 12:02 , Обновлено: 21.09.2024

В ночь с пятницы на субботу, 21 сентября, несколько беспилотников атаковали склады с боеприпасами сразу в двух российских регионах. Взрывы после падения дронов зафиксировали вблизи города Тихорецка в Краснодарском крае и в поселке Октябрьском Тверской области.

Так, по данным Telegram-канала ASTRA, в Тверской области беспилотники атаковали 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления российского Министерства обороны. Жители соседнего Торопца поделились кадрами зарева пожара, вспыхнувшего после удара беспилотника.

Губернатора Тверской области Игорь Руденя сообщил, что для ликвидации последствий падения обломков беспилотника на несколько часов пришлось перекрыть движение по федеральной трассе М-9, а машины пришлось направлять в объезд. О пострадавших в результате атаки беспилотника не сообщалось.

Примечательно, что взрывы в Тверской области зафиксировали метеоспутники. Снимки опубликовал Telegram-канал @nadvorie. Его авторы обратили внимание на то, что “раскаленные продукты горения — дымы, рассеивают низкую облачность и не дают образовываться облачности даже на некотором расстоянии”.

Отметим, что нынешняя атака вблизи Торопца произошла всего два дня спустя другой атаки беспилотника, который также поразил военный склад. Тогда местным властям пришлось провести частичную эвакуацию населения из-за опасной детонации боеприпасов.

В Тверской области России объявили эвакуацию города из-за атаки беспилотников

Вторая за сутки атака дронов, закончившаяся пожаром на военных складах, произошла минувшей ночью в поселке Каменный недалеко от Тихорецка Краснодарского края. Там в настоящее время располагаются две российские войсковые части. Губернатор Вениамин Кондратьев утром подтвердил “прилёт” двух дронов, которые, по его словам, были “подавлены силами ПВО и РЭБ”.

“Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация”, - рассказал о произошедшем губернатор и объявил “временную эвакуацию” жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания.

В самом Тихорецке развернули пункт временного размещения. Всего в первые же часы из потенциально опасного района эвакуировали 1200 человек, а въезд в в район, где продолжается пожар, временно перекрыли.

Тем временем в соцсетях появились видео кадры пожара, на которых слышны звуки детонирующих боеприпасов.

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Между тем, согласно утренней сводке российского Минобороны, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности 101 беспилотников самолетного типа: