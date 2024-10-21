"Мне нравится эта работа" - Трамп приготовил картофель фри в McDonald's и подколол Харрис

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Опубликовано: 21.10.2024 10:24 , Обновлено: 21.10.2024

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп за две недели до выборов посетил McDonald's, где приготовил картошку фри и обвинил свою соперницу на выборах Камалу Харрис во лжи.

В ресторане McDonald’s в пригороде Филадельфии в воскресенье 20 октября Трамп снял пиджак, надел черно-желтый фартук и приготовил партию картофеля фри, что, по его словам, он хотел делать „всю свою жизнь“, сообщило агентство Reuters.

Он обмакивал проволочные корзины с картофелем в шипящее масло, а затем солил их и раздавал некоторым своим сторонникам через окно ресторана, который был закрыт для широкой публики. Тысячи людей выстроились на улице напротив ресторана, чтобы понаблюдать за происходящим.

«Мне нравится эта работа. Мне здесь очень весело», - сказал Трамп.

Трамп заявил, что посещение McDonald’s было отчасти подколкой в адрес Харрис, которая утверждает, что работала в сети ресторанов быстрого питания во время учебы в колледже в Калифорнии. Трамп уверен, что Харрис никогда там не работала, но не предоставил никаких доказательств, подтверждающих это.

Представитель Харрис Иэн Сэмс сказал, что этот трюк был признаком отчаяния Трампа.

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В этот же день, демократ Камала Харрис посетила две церкви, где обращалась к досрочным избирателям в Джорджии.

Вице-президент подчеркнула героизм тех, кто реагировал на ураган «Элен», вызвавший гибель людей и разрушения во Флориде в начале этого месяца. Она провела контраст между своим видением Америки и жесткой риторикой нынешнего политического климата, хотя и не упомянула Трампа по имени.

«Сейчас в нашей стране мы видим, как некоторые пытаются углубить разделение между нами, распространяют ненависть, сеют страх и вызывают хаос», - сказала она тысячам прихожан в миссионерской баптистской церкви „Новое рождение“ в Стоункресте, штат Джорджия.

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Ранее Telegraf.news писал, что самый долгоживущий экс-президент Соединённых Штатов Америки Джимми Картер, которому 1 октября исполнилось 100 лет, отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По словам его внука, бывший политик проголосовал заочно, поскольку с 2023 года 39-ый президент США находится в хосписе.

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